15 خيلاً في سباق على لقب كأس «أم الإمارات» بفرنسا

تولوز (الاتحاد)

يجتذب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بمضمار تولوز الفرنسي، 15 خيلاً تتنافس في السباق البالغ جائزته 14.000 الف يورو، والذي يقام برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وخصص السباق البالغ طوله 1600 متر للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، التي تسعى لحجز أماكن لها في السباقات الكبرى، أبرزها المهرة «درة» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وينحدر نسل «درة» من «منجز» والفرس «شا شا دو غزال»، ويشرف عليها دايمين فاتريجانت، وتقودها الفارسة كلارا كورنيت، ولم يسبق للمهرة البالغة من العمر أربع سنوات أن شاركت في السباقات من قبل.

وتمثل خيول الإمارات أيضاً المهرة «هيرا دو فاوست»، العائدة لإسطبلات شادويل في فرنسا، ويشرف عليها فرانسوا روهات وبقيادة دامين مورين، وخاضت ابنة «نو ريسك الموري» والفرس «أسيس دو كلوس» سباقين حلت خلالهما خامسة ورابعة. وتطمح في حصد اللقب كل من «نورة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف فيردريك سانشيز، وقيادة أنتوني سوبياس، و«سبيلا» ليفييس بلانتان بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة أليخاندرو كوتريز، و«مزون»، بإشراف أي ديلوفا وقيادة الفارسة مارلين ماير.