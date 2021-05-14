الفجيرة والوحدة.. «تأدية واجب» في «الخليج العربي»

فيصل النقبي (الفجيرة)

يختتم دوري الخليج العربي لموسم 2020-2021 مساء «السبت»، بإقامة اللقاء الأخير، بين الفجيرة والوحدة على استاد الفجيرة، وهو اللقاء المؤجل من الجولة 24 بسبب المشاركة الآسيوية للوحدة.

وتأتي المباراة في ظرف صعب لأصحاب الأرض، بعد تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى بالخسارة بالجولة الأخيرة أمام عجمان 1-2 على نفس الملعب.

وتعتبر المباراة الأخيرة بهذا الموسم «تأدية واجب» بين الفريقين وفقاً لظروف الفريقين، حيث يحتل الوحدة المركز الثامن حالياً وفي حال فوزه على الفجيرة يرفع رصيده للنقطة 40، ويستعيد المركز السابع الذي يحتله اتحاد كلباء حالياً برصيد 39 نقطة.

وفي حال فوز الفجيرة فإنه يصل للنقطة 18 متساويا ًمع عجمان، ولكنه لن يؤثر على هبوطه لدوري «الأولى»، بسبب انتصار عجمان في المواجهات المباشرة بينهما.

وستكون المباراة فرصة للفريقين لتجربة بعض اللاعبين، خاصة أن المباراة هي ختام الموسم بالنسبة للفريقين، حيث سيدفع مدربا الفجيرة والوحدة بعدد من اللاعبين الشباب، وممن لم تتح لهم الفرصة للمشاركة في الجولات الماضية.