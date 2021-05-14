«بالاس بير» يطمح إلى لقب «لوكينج ستيكس» في نيوبري

محمد حسن (دبي)

يتصدر «بالاس بير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، الترشيحات في سباق لوكينج ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل، الذي يقام غداً «السبت» في مضمار نيوبري.

ويشارك في السباق الذي خصص للخيول عمر الأربع سنوات فما فوق 12 خيلاً، وينطلق «بالاس بير»، الذي يشرف عليه جون جوسدن ويقوده فرانكي ديتوري، من البوابة الثامنة.

وشارك «بالاس بير» ابن «كينجمان» مرة واحدة هذا العام بمضمار سانداون الشهر الماضي، حيث أحرز المركز الأول بفارق 8 أطوال عن الوصيف في سباق لمسافة الميل، لترتفع حصيلته إلى 6 انتصارات من أصل سبع مشاركات، وجاءت خسارته الوحيدة لمسافة الميل في تحدي «كوين إليزابيث ستيكس»، للفئة الأولى بمضمار أسكوت في أكتوبر الماضي.

ويمثل الإمارات أيضا في السباق المهر «لورد كمباري» للشيخ محمد عبيد آل مكتوم بإشراف روجر فاريان وقيادة أندري أتزيني، وينحدر الجواد أيضا من الفحل «كينجمان»، وهو فائز في سباق واحد على ذات المضمار والمسافة منذ عام واحد، لكنه لم يكسب في سباق مصنف بعد.