بالأرقام.. الحوسني يتصدر «المشهد البرتقالي»

رضا سليم (دبي)

نجا فريق عجمان من دوامة الهبوط من دوري الخليج العربي في الأمتار الأخيرة إلا أن «البرتقالي» كان له بصمة على مستوى الإحصائيات للمسابقة بشكل عام وبالتحديد عبر حارسه علي الحوسني، الذي تصدر المشهد في التصدي للهجمات على مرماه طبقاً لإحصائية رابطة المحترفين، حيث نجح الحوسني في التصدي لـ 94 تسديدة، متفوقاً على الحارس الدولي علي خصيف لاعب الجزيرة بطل المسابقة، والذي جاء في المركز الثاني برصيد 87 تسديدة.

والمثير أن عبدالله التميمي حارس الفجيرة الذي هبط فريقه رسمياً جاء في المركز الثالث برصيد 83 تسديدة، ثم فهد الظنحاني حارس بني ياس برصيد 78، ثم خالد السناني حارس الظفرة برصيد 76 تسديدة.ورغم أن الحوسني لم يشارك في المباراة الأخيرة أمام الفجيرة، والتي حسمها «البرتقالي» لمصلحته بسبب الإصابة، إلا أنه حافظ على صدارته لحراس الدوري، بعدما شارك 2250 دقيقة في 25 مباراة بالدوري، يليه أبوبكر تراولي الذي شارك في 1991 دقيقة، وهو نفس اللاعب الذي تصدر التسديدات في فريقه بمعدل 56 تسديدة و25 مراوغة ناجحة.

وبشكل عام لعب عجمان 26 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر في 16 مباراة وسجله 24 هدفاً منها 4 من ركلات الجزاء و20 هدفاً من داخل المنطقة ودخل مرماه 57 هدفاً وضعته في المركز الثاني عشر في الترتيب النهائي للمسابقة، إلا أن معدل الاستحواذ تراجع إلى نسبة 40%.

كان الفجيرة الفريق الوحيد الذي فاز عليه عجمان ذهاباً وإياباً، وهو ما وضعه في أفضلية المواجهات، كما فاز على الظفرة وخورفكان وتعادل مع حتا وبني ياس والعين والوحدة وشباب الأهلي والجزيرة.