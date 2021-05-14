كافاني: «VAR» تمنع سحر الكرة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى النجم الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي رفضه الشديد لتقنية «VAR»، التي تستخدم حالياً في مباريات كرة القدم، وقال إنها تفقد اللعبة سحرها وإثارتها وجوهرها.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب: الكرة أصبحت وظيفة بالنسبة للاعبين وكان من الواجب أخذ رأينا قبل تطبيق مثل هذه التقنية، موضحاً أنه باستمرار هذه التقنية، فإن اللاعب لا يعرف لماذا أطلق الحكم صافرته محتسباً ركلة جزاء أو تسلل، ولا تعرف ما هى القواعد التي تعمل على أساسها هذه التقنية.

وأبدى كافاني أسفه الشديد لأن كل شيء أصبح صعباً بعد تطبيق هذه التقنية، وعلق قائلاً: أنت تسجل هدفاً ثم تضطر إلى الانتظار دقيقتين أو ثلاث وربما أكثر للتأكد من صحته قبل أن تحتفل به، والأسوأ من ذلك أنك تحتفل أحياناً ثم يقول الحكم لك إن الهدف تم إلغاؤه بداعي التسلل، لأن جزء من شعر رأسك أو أظفرك كان في وضع تسلل!

وأضاف: أحياناً يقولون لك تسجيلك لهدف بعد أكثرمن 14 تمريرة، إن أحد زملائك ارتكب خطأً لم يره الحكم وضبطه الـ «VAR»، وعاد إليه ، وما عليك إلا أن تصمت ولاتتكلم ولاتعترض. وقال كافاني في ختام تصريحاته: كان ينبغي أن تتم استشارة اللاعبين «العنصر الأساسي في اللعبة» عند تطبيق هذه التقنية المعرقلة للعبة كرة القدم والتي تفقدها رونقها وبريقها وإثارتها وسحرها وإيقاعها أيضاً.