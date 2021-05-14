وجهة رونالدو المقبلة.. الأم تعرف أكثر!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن دولوريس أفييرو والدة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي تعرف الجهة التي سيقصدها نجلها في المحطة القادمة لمسيرته الاحترافية.

ففي تصريحات نقلها موقع «جول العالمي» بنسخته الفرنسية، وبينما كانت تحتفل بفوز فريق سبورتنج لشبونة ببطولة الدوري البرتغالي، وهي واقفة في شرفة منزلها لتتبادل التهاني مع مشجعي النادي الذين امتلأت بهم الشوارع، قالت دولوريس أفييررو «المجنونة بتشجيع هذا النادي» إنها ستبذل ما في وسعها لإعادة ابنها إلى البرتغال للعب لهذا الفريق الذي شهد بداية مسيرته الاحترافية، مشيرة إلى إنها ستتحدث إليه في هذا الشأن في أقرب فرصة.

والمعروف أن عقد رونالدو مع «السيدة العجوز» ينتهي في صيف 2022، ولكنه كان أعلن مؤخراً أنه قد يرحل في «الميركاتو» الصيفي المقبل، وتردد اسم نادي سبورتنج لشبونة كنقطة وصول محتملة للنجم البرتغالي.

وفي سياق متصل، نشر رونالدو على شبكات التواصل الاجتماعي رسالة قال فيها إنه قرر بالفعل أين سيلعب الموسم المقبل، ولكنه لم يفصح عن اسم النادي. ولن تتضح الصورة إلا في نهاية الموسم الذي لم يعد يتبقى منه سوى مباراتان فقط ، ومازال موقف يوفنتوس حرجاً فيما يتعلق بإمكانية اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، أم إنه سيكتفي باللعب في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، مع العلم بأنه وصل إلى نهائي بطولة كأس إيطاليا، حيث سيواجه فريق أتلانتا يوم 19 مايو الجاري

