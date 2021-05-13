«المحتجون» أوقفوا حافلة ليفربول في الطريق إلى «أولد ترافورد»!



مانشستر (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم «الخميس»، أن محتجين أوقفوا حافلة فريق ليفربول في طريقها إلى ملعب «أولد ترافورد»، حيث حاولت جماهير غاضبة عرقلة إقامة المواجهة أمام مانشستر يونايتد للمرة الثانية في عشرة أيام.

وقال مراسل موقع «ذا أثليتيك» على «تويتر» إن إطارات الحافلة تعرضت لثقوب.

وفي وقت سابق اليوم أظهرت صور لاعبي مانشستر يونايتد، لدى وصولهم إلى ملعب «أولد ترافورد» قبل ست ساعات من مواجهة ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، تجنباً لاحتجاجات جماهيرية تهدد المباراة.

وكان من المقرر إقامة هذه المباراة في الثالث من مايو، لكنها تأجلت بعد اشتباكات عنيفة بين الجماهير والشرطة، بعدما اقتحم أكثر من 100 مشجع استاد «أولد ترافورد» للاحتجاج على عائلة جليزر المالكة للنادي.

وأقيمت مباراة اليونايتد على ملعبه أمام ليستر سيتي يوم الثلاثاء من دون مشاكل، بعد أن حال الحضور الأمني الكثيف، ووضع الحواجز حول ملعب «أولد ترافورد» دون وصول مشجعين لا يحق لهم الحضور بسبب قيود «كوفيد-19».



وطالت الاحتجاجات السابقة التي أوقفت مباراة ليفربول الفندق الذي يقيم فيه اللاعبون لتناول الطعام، وللاجتماعات والراحة قبل المباريات.

ولكن يبدو أن اليونايتد تخلى عن الطقوس المعتادة قبل المباريات، حيث أظهرت صور نشرتها صحيفتا ذا صن ومانشستر إيفنينج نيوز على الإنترنت العديد من اللاعبين، لدى وصولهم مبكراً لملعب «أولد ترافورد».

وقال متحدث باسم اليونايتد إن النادي لن يعلق على نشاط اللاعبين أو توقيت وصولهم للملعب.

وتدعو الاحتجاجات عائلة جليزر للتخلي عن ملكيتها للنادي الذي اشترته في 2005.

وزاد غضب الجماهير بعد قرار اليونايتد الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي بجانب خمسة أندية إنجليزية أخرى، وانهارت خطط هذه المسابقة الانفصالية في غضون أيام بعد معارضة واسعة النطاق.