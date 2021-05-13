جوارديولا يشيد بدعم إدارة مانشستر سيتي



لندن (د ب أ)

شدد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على أنه يريد رد الثقة التي أظهرتها له إدارة نادي مانشستر سيتي، مشيداً بدعم ومساندة معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة النادي، وقال «لا يمكنني أن أنسى الدعم الذي قام به معاليه بعد الموسم الأول لي مع الفريق، عندما لم نفز بأي شيء، وكذلك الدعم الذي تلقيته منه عقب خيبة الأمل الكبيرة أمام ليون الفرنسي بدوري الأبطال في الموسم الماضي».

وشدد المدرب الإسباني «هذا هو السبب في أنه جزء من نجاحنا، وهو يدعمني، مثلما أدعم فريق العمل معي واللاعبين».

وكشف جوارديولا عن أنه احتفل هو ولاعبيه بـ «البيتزا»، في حفل «مرتجل» بمعسكر الفريق التدريبي، بتتويج السيتي بلقب «البريميرليج» رسمياً، عقب خسارة أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار المدرب الإسباني: «كان الاحتفال لطيفاً جداً، الحفلات غير المتوقعة هي الأجمل».

أضاف جوارديولا «جئنا إلى هنا في فقاعتنا، ورقصنا وعانقنا بعضنا البعض كثيراً، وتذكرنا كم كان الأمر جيداً، ثم في الساعة 30ر11 وصلت «15 بيتزا» وكانت تلك أفضل لحظة في الليل»، وتابع «اللحظة التي أحضروا فيها البيتزا كانت مثالية، وجميلة هنا، احتفلنا جيداً حقاً».

جاء نجاح السيتي هذا الموسم، والذي تضمن أيضاً بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام بملعب بورتو البرتغالي، وكذلك التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، بعد أن وقع جوارديولا عقداً جديداً مع النادي في نوفمبر الماضي.

وأشاد «بيب» بجهود نظيره الألماني يورجن كلوب مع ليفربول، وذلك عقب فوز السيتي ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وشهدت السنوات الأخيرة منافسة محتدمة بين جوارديولا وكلوب على قمة الكرة الإنجليزية، لكنها كانت محترمة إلى حد كبير، حيث كان المدرب الألماني أول المهنئين لجوارديولا على فوزه بالبطولة هذا الموسم.

ووصف كلوب، خلال مؤتمر صحفي أمس «الأربعاء»، جوارديولا بأنه أفضل مدرب في العالم حالياً.

وأثنى جوارديولا على إشادة كلوب، خلال حديثه لوسائل الإعلام اليوم «الخميس»، قبل لقاء الفريق «السماوي» مع مضيفه نيوكاسل يونايتد غداً «الجمعة»، حيث نشرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تصريحات مدرب السيتي.

وتحدث جوارديولا عن الرسالة النصية التي تلقاها من كلوب، قائلاً «أنا أقدر ذلك كثيراً، هو ومدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي فعلا ذلك، لم أتمكن من الرد على الرسائل بعد، لكنني سأفعل اليوم، وأنا أقدر ذلك كثيراً، أنا

معجب بهما».

وأوضح جوارديولا «يورجن بالطبع، كان مصدر إلهام بالنسبة لي، لقد جعلني، من خلال عمله مع بوروسيا دورتموند ثم مع ليفربول، مدرباً أفضل، جعلني أفكر كثيراً في المباريات والمنافسين، شكراً جزيلا لك».

أنهى جوارديولا تصريحاته قائلاً «الآن أمامنا أسبوعان للاستعداد للحلم الذي يتحقق باللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا».