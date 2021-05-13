كوبر مدرباً لمنتخب الكونغو الديمقراطية

كينشاسا (أ ف ب)

أعلن اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم، تعيين الأرجنتيني هكتور كوبر مدرباً لمنتخبه الأوّل، خلفاً لكريستيان نسنجي، وقال الاتحاد الكونغولي في بيان إن مهمة كوبر ستكون إيصال المنتخب إلى مونديال 2022.

وأشرف كوبر على منتخب مصر بين 2015 و2018، وقاده إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، بعد غياب أكثر من ربع قرن، وذلك بعد أن أوصل «الفراعنة» إلى وصافة كأس أمم أفريقيا 2017.

أشرف بعدها المدرب البالغ 65 عاماً على منتخب أوزبكستان حتى 2019.

ولكوبر مسيرة تدريبية طويلة برز فيها مع مايوركا وفالنسيا الإسبانيين، ما خوله الانتقال إلى الإنتر الإيطالي في 2001، وبالإضافة الى منتخب مصر، أشرف على الوصل الإماراتي، وعُرف دوماً بأسلوب لعبه المتحفظ.

يذكر أن منتخب الكونغو الديمقراطية أخفق بالتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة في الكاميرون.