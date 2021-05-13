نقابة أطباء يابانية: تنظيم الأولمبياد «مستحيل» في «كورونا»!

طوكيو (أ ف ب)

حذّرت نقابة أطباء المستشفيات اليابانية من أن تنظيم آمن لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، سيكون مستحيلاً.

قالت النقابة في بيان أرسلته إلى الحكومة «نعارض بشدة تنظيم أولمبياد طوكيو في وقت يكافح الناس من مختلف أنحاء العالم فيروس كورونا».

وتابعت «من المستحيل تنظيم أولمبياد آمن خلال الجائحة».

وتمثل النقابة الأطباء العاملين في المستشفيات، وهي بين عدة نقابات لمختلف المهن الطبية، لكنها لا تعلن عن حجم منتسبيها.

وأردفت النقابة «لا يمكننا إنكار الخطر الذي يمكن أن تجلبه الأنواع الجديدة المتحوّرة من الفيروس إلى طوكيو من مختلف أنحاء العالم».

ويأتي البيان فيما تكافح اليابان موجة رابعة من الفيروس دفعت الحكومة إلى وضع العاصمة وعدة مناطق بحالة طوارئ صحية.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن عدة رؤساء بلديات أنهم لن يقوموا بتخصيص أسرة في المستشفيات للرياضيين.

وقامت بعض البعثات بإلغاء معسكراتها في المدن اليابانية قبل الألعاب، على غرار فريق ألعاب القوى الأميركي.

وقبل نحو 10 أسابيع على انطلاق الألعاب في 23 يوليو، يعارض الرأي العام إقامة الألعاب، مطالباً بإلغائها أو تأجيلها مرة ثانية، ولكن المنظمين يصرون على إقامة ألعاب آمنة، بعد إعلانهم حظر الجماهير الأجنبية والتشكيك بحضور الجمهور المحلي.