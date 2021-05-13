«دوري السوبر» يصل إلى المحكمة الأوروبية العليا

مدريد (رويترز)

طلبت محكمة في مدريد من المحكمة الأوروبية العليا، الفصل في مدى مخالفة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والاتحاد الأوروبي «اليويفا» لقانون الاتحاد الأوروبي، بخصوص منع أندية من إنشاء دوري السوبر الأوروبي المنشق.

وطلبت المحكمة التجارية في مدريد من المحكمة الأوروبية الفصل أيضاً في السماح لـ «الفيفا» و«اليويفا»، بفرض قيود وعقوبات على الأندية التي تبقى مستمرة في البطولة المخطط إطلاقها.

وأعلن 12 نادياً تأسيس دوري السوبر الشهر الماضي، لكن انهار المشروع بعد 48 ساعة، بعد انتقادات حادة من المشجعين والحكومات واللاعبين والمدربين.

وانسحبت تسعة أندية، وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان والإنتر وأتلتيكو مدريد، بشكل رسمي من المشروع، ووافقت تلك الأندية على التعرض لعقوبات مالية من «اليويفا» بسبب دورها في إطلاق هذا المشروع.

ووقعت هذه الأندية على «إعلان التزام» مع «اليويفا» الأسبوع الماضي، وأقرت صراحة باتخاذ كل الخطوات الممكنة لإنهاء علاقتها بدوري السوبر، إلا إن الأندية الثلاثة المؤسسة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لم تبعد نفسها بعد عن هذا المشروع.

وأعلن «اليويفا» أنه عين لجنة لإجراء تحقيق في مخالفة محتملة من هذه الأندية الثلاثة للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي.

وكانت محكمة مدريد طالبت في حكم أولي الشهر الماضي «الفيفا» و«اليويفا»، وجميع الاتحادات الوطنية المرتبطة بالمشروع، بألا تتبنى أي إجراء يحظر أو يقيد أو يحد أو يضع شروطاً بأي شكل من الأشكال، لتأسيس دوري السوبر، قبل أن تطلب من محكمة الاتحاد الأوروبي العليا الفصل في هذا الأمر.