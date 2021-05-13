إبراهيم الحمادي: الرهان الأكبر على الجمهور في نهائي الكأس

دبي (الاتحاد)

أكد إبراهيم سلمان الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الشؤون المجتمعية القدم، أن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يمنح لكل أطراف اللعبة الفرصة للتعبير عن حبهم وانتمائهم ووفائهم لهذا الوطن، وأن هذا التعبير يظهر في صورة إبداع تنظيمي من مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وإبداع فني من الفريقين العتيدين «شباب الأهلي والنصر»، صاحبي أشهر وأعرق «ديربي» على صعيد اللعبة، وإبداع جماهيري من رابطتي تشجيع الفريقين، خاصة أنهما عائدتان من غياب طويل عن المدرجات بسبب تداعيات مواجهة الجائحة العالمية لـ «كوفيد- 19».

وأضاف: الرهان الأكبر في نجاح الاحتفالية سيكون على سلوك الجمهور طوال المباراة، فهو العنصر الإضافي والحاسم في دعم حظوظ الفريقين، وأكثرهما دعما لفريقه يرفع من أسهمه لتحقيق الفوز باللقب الغالي، كما أن سلوكه في المحافظة على تعليمات التباعد والإجراءات والتدابير الوقائية سيكفل للتجربة الجماهيرية نجاحها، قبل تعميمها مستقبلاً في التصفيات الآسيوية لدعم المنتخب .

واختتم الحمادي تصريحه بتمنياته بأن يكون القادم أفضل على كل الصعد، ووجه الشكر لكل الجهات المختصة وخط الدفاع الأول الذين تحملوا العبء الأكبر في الشهور الماضية، وهم يواجهون تداعيات الجائحة، وقال إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات كفلت لمواطنيها والمقيمين على أرضها كل أسباب الأمن والأمان، وكانت في مقدمة الدول التي واجهت الأزمة بكفاءة عالية، وهذا مما يبعث الفخر والاعتزاز.