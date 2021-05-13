أحمد بن درويش: نتعهد بنهائي مثالي للكأس الغالية

دبي (الاتحاد)

صرح أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المسابقات، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة شهدت هذا الموسم نجاحاً كبيراً، بعد التغييرات التي طرأت على نظام لعب المباريات.

وقال: «حرص لجنة المسابقات على إدخال تعديلات جديدة على مسار المسابقة، من أجل زيادة حجم التنافس والطموح بين الفرق التي تخوض غمار البطولة».

وأضاف: «تم تغيير نظام لعب المباريات هذا الموسم، حيث تم سحب القرعة قبل بداية الموسم، ووضع خريطة طريق لكل فريق من أجل بلوغ المباراة النهائية، وتحديد مكان إقامة مباريات الأدوار الأولى على ملاعب الفرق التي جاءت أولاً في القرعة، ولعبت الفرق على أرضها بناء على ما أسفرت عنه القرعة في الدورين الأول وربع النهائي، بينما أقيمت مباريات الدور نصف النهائي على ملاعب محايدة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المباراة النهائية وذلك من أجل تأمين أكبر نسبة من العدالة».

وقال أحمد بن درويش: لا شك أننا تابعنا مباريات عالية المستوى، سواء في الدور الأول، الذي شهد بعض المفاجآت التي تعد ميزة مباريات أغلى البطولات، بينما حاولت فرق لم تكن في تصنيف عالٍ بلوغ المراحل النهائية، حتى وصلنا إلى نهائي البطولة الذي سيجمع بين النصر وشباب الأهلي».

وأضاف: مباريات كثيرة كانت المتعة والإثارة هي السمة التي تميزت بها، كما حضرت الأهداف بنسب جيدة أيضاً، رغم الضغوطات التي عانت منها الأندية بسبب مشاركاتها في المسابقات المحلية الثلاث».

وتطلع أحمد بن درويش إلى أن يكون النهائي خير ختام للمسابقة الغالية، خاصة بعد القرار بالسماح بعودة الجماهير وتواجدها في مدرجات استاد هزاع بن زايد الذي سيكون مسرحاً للنهائي الكبير.

وأضاف: يضفي الحضور الجماهيري الكثير من الحماس على المباراة النهائية، كما يسهم في تحفيز اللاعبين من أجل تقديم الأفضل، خاصة أنها ستكون المباراة الأولى التي تشهد حضور الجماهير منذ بداية جائحة «كوفيد- 19» في مارس من العام الماضي، ونأمل أن تكون «فاتحة خير» لعودة شاملة للجماهير، سواء في التصفيات المونديالية التي ستقام في دبي الشهر المقبل، أو في مباريات المسابقات المحلية الموسم المقبل، وذلك بعد التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة التي بذلت الكثير من الجهد ووضعت المعايير التي تجعل العودة آمنة لكل الجماهير».

واستطرد قائلاً: تم الإعلان عن كل التفاصيل وآلية الدخول وحضور المباراة النهائية، وهي خطوة أردنا إنجازها في توقيت مبكر، حتى يتسنى لمن يرغب بحضور المباراة بإتمام الخطوات التي تتماشى مع المعايير الصحية التي تم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وهو ما نأمل أن يتم التقيد به من قبل الحضور كافة».

ووعد رئيس لجنة المسابقات بأن يكون نهائي الموسم الحالي لأغلى البطولات استثنائياً، من خلال الجهود التي تقوم بها كل الجهات المختصة في اتحاد الكرة، من أجل إخراج المباراة بالصورة التي تليق بالمناسبة الغالية على كل القلوب، ومع الكثير من المفاجآت التي ستكون حاضرة على هامش المباراة النهائية».

وختم أحمد بن درويش قائلاً: «تطوير المسابقات المحلية غايتنا، لأننا نثق أن البناء الأساس للعبة يبقى في قدرة المنافسات المحلية على إنتاج مستويات فنية عالية، وتطوير مستوى اللاعب الإماراتي، بما ينعكس بالإيجاب على منتخباتنا الوطنية التي نتطلع أن تصل إلى المكانة التي تستحق التواجد بها، وبما يليق بمكانة وسمعة كرة الإمارات».