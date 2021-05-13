«اليويفا» ينقل نهائي «الأبطال» إلى بورتو

لندن (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، نقل نهائي دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين يوم 29 مايو الجاري، من إسطنبول إلى بورتو، للسماح لمشجعي الناديين بالسفر بأمان في ظل قيود جائحة «كوفيد-19».

وكان من المفترض إقامة النهائي في استاد أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، لكن الحكومة البريطانية وضعت تركيا على «القائمة الحمراء» لسفر مواطنيها يوم الجمعة الماضي، واستبعدت بالفعل فرصة حضور جماهير الناديين الإنجليزيين للمباراة، ويقام الآن النهائي في استاد دراجاو الخاص بنادي بورتو.

وأفاد «اليويفا» في بيان، أنه سيتم توفير 6 آلاف بطاقة لكل نادٍ، من أجل وضعها بتصرف الجماهير، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم لاحقاً تحديد العدد الإجمالي للجماهير المسموح لها بحضور النهائي على ملعب «التنين» بقدرته الاستيعابية 50 ألفاً.