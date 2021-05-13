تين كات يرفع تقريره إلى إدارة «العنابي» بعد «مؤجلة الذئاب»



محمد سيدأحمد (أبوظبي)

يرفع الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة تقريره إلى إدارة النادي بعد لقاء الفجيرة «المؤجل» من «الجولة 24»، من دوري الخليج العربي، والذي يستضيفه ملعب الأخير بعد غد «السبت»، وهو «تحصيل حاصل»، حيث يحتل «العنابي» المركز الثامن بـ37 نقطة، والفوز يقدمه مركزاً فقط في وسط جدول الترتيب، بينما تأكد هبوط «الذئاب» من الجولة الماضية، والمباراة بمثابة وداع له لـ «المحترفين».

والمؤكد خروج الثنائي الكونغولي باول مبوكو والسلوفيني تيم ماتافز من قائمة الفريق، بعد أن حسم النادي أمر خروجهما مبكراً، بالتعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو «المعار» من الظفرة إلى بني ياس هذا الموسم، بعقد لموسمين بداية من الموسم الجديد، بينما سيتم استقطاب محترف أجنبي جديد، فيما يتوقف استمرار الكوري الجنوبي لي ميونج الذي ينتهي عقده في صيف 2022، بالقرار الفني للمدرب تين كات الذي يحدد في تقريره احتياجات الفريق الأخرى، خاصة أن الهدف الذي تم التعاقد معه من أجله هو المنافسة على بطولة الدوري في الموسم المقبل.

وقال تين كات: مباراتنا أمام الفجيرة هي الأخيرة في الموسم، ومن الصعب أن نحفز اللاعبين، لكن الاحترام بيننا وفريق الفجيرة يفرض علينا أن نقدم مباراة أخيرة تليق بدوري محترف، من وجهة نظري أن الإمكانيات التي يملكها الفريق واللاعبون هذا الموسم كانت تؤهله لإنهاء الموسم في المراكز الخمسة الأولى على الأقل، وهدفنا أن يكون «العنابي» منافساً رئيساً الموسم المقبل، وطموحنا أن نصل بالفريق الى منصة التتويج، وهذا ما نعمل عليه.

من جانبه، قال عبدالله أنور لاعب الوحدة: لا يخفى على الجميع أن الموسم انتهى، لكننا نخوض مباراة تنافسية في الدوري، بغض النظر عن أي شيء آخر، ونقدم ما لدينا فيها، لم نوفق كثيراً في الموسم الحالي، ولكن بعد العودة من دور المجموعات تغير شكل الفريق بصورة كبيرة، ونطمح إلى أن نظهر بأفضل صورة ممكنة، وأن ننافس في الموسم المقبل.