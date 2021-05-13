«قوى أميركا» تلغي معسكر اليابان بـ «أمر الجائحة»!

طوكيو (أ ف ب)

ألغى المنتخب الأميركي لألعاب القوى معسكراً تدريبياً كان مقرراً في اليابان قبل أولمبياد طوكيو 2020، في الصيف المقبل، والمؤجل من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، خشية على نفسه من تداعيات الجائحة، بحسب ما أعلنت سلطات مقاطعة تشيبا المستضيفة للمعسكر بالقرب من طوكيو.

وكان من المقرّر أن يخضع الرياضيون الأميركيون لتمارين في ثلاث مدن لمقاطعة تشيبا شرق طوكيو قبيل بدء الألعاب الأولمبية المقررة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين.

وأفاد المسؤولون بأن الاتحاد الأميركي لألعاب القوى ألغى برنامجه، على خلفية مخاوف على سلامة الرياضيين، في حين أن نسبة تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم لم تتراجع.

وتابعت سلطات تشيبا في بيان «على الرغم من خيبة الأمل، نعتقد أن الإلغاء هو أفضل قرار، بسبب الوضع الحالي.

من ناحيته، أوضح الاتحاد الأميركي للعبة قراره قائلاً «مع الشكوك التي تحوم حول المسابقات في عامي 2020 و2021، وفر الاتحاد الأميركي لألعاب القوى فرصاً محلية للتنافس، وشجّع جميع الرياضيين على البقاء في الولايات المتحدة للخضوع للتمارين».

ويأتي قرار الاتحاد الأميركي لألعاب القوى بعد إلغاء العديد من المعسكرات التدريبية في كافة أنحاء اليابان، إن كان من قبل المدن المستضيفة، أو من قبل الرياضيين أنفسهم، في حين تواجه «إمبراطورية الشمس» موجة رابعة من جائحة «كوفيد-19».