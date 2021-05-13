الهلال يستقبل الباطن بـ «قوة الخماسية»

الرياض (أ ف ب)

يسعى الهلال للبناء على فوزه الساحق على الشباب، وانفراده بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم، عندما يستقبل الباطن المهدّد بالهبوط، غداً «الجمعة»، في المرحلة السابعة والعشرين، بينما يحاول وصيفه لملمة جراحه على أرض الاتفاق السادس.

على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يبحث الهلال والباطن عن النقاط رغم تباين الطموحات بينهما.

وبعد المستويات الباهتة التي ظهر بها في دوري أبطال آسيا وتأهله بشق النفس إلى دور الـ16، استعاد الهلال المتصدر «51 نقطة» عافيته، وقدم مستوى مميزاً، عندما اكتسح منافسه الشباب وشريكه السابق في الصدارة، بخمسة أهداف لهدف، قاطعاً خطوة مهمة نحو الاحتفاظ باللقب.

ويدخل الهلال، بقيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورايس، المباراة بصفوف مكتملة بعد عودة سالم الدوسري من الإصابة.

أما الباطن، فلم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات، وبات على حافة الهبوط.

ويحاول الاتفاق رد اعتباره من خسارة الدور الأول، عندما يستقبل الشباب «48 نقطة» على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

واستغل الاتفاق فترة التوقف الماضية وخاض خلالها مباراة ودية أمام جاره القادسية خسرها 2-3، لكن مدربه خالد العطوي منح خلالها الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، خاصة أن بعض اللاعبين عائد للتو من الإصابة وفي مقدمتهم نجمه التونسي نعيم سليتي.

ويسعى الشباب لتجاوز خسارة الهلال سريعاً، واستعادة نغمة للفوز للمحافظة على حظوظه في المنافسة على اللقب، على أمل تعثر منافسه في المباريات المتبقية.

ويفتقد الشباب الذي خسر 3 مرات في آخر أربع مباريات، لخدمات قائده الأرجنتيني إيفر بانيجا الذي خرج بالبطاقة الحمراء في المباراة الماضية والمدافع أحمد شراحيلي بداعي الإصابة، لكنه يستعيد حسين القحطاني الغائب عن المباراة الماضية بداعي الإيقاف.

ويدخل ضمك الرابع عشر والذي يصارع من أجل البقاء اختباراً صعباً، عندما يواجه الاتحاد الثالث على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وبعدما كان ضمك يحتل المركز الأخير، انتفض في مبارياته الخمس الأخيرة، وحقق ثلاثة انتصارات على الأهلي وأبها والنصر وتعادل في اثنتين مع الاتفاق والفتح، ويطمح في تحقيق فوز جديد يعزز من حظوظه في تفادي الهبوط.

وعقب فوزه على الهلال واقترابه من الصدارة، تعثر الاتحاد بالتعادل على أرضه أمام الباطن، يأمل أن يستعيد توازنه، ويعود بالعلامة الكاملة التي قد تضعه في منافسة محتدمة مع الشباب على المركز الثاني، أو تبقيه في المركز الثالث الذي قد يفقده في حالة الخسارة مع فوز التعاون الرابع.

ويتطلع النصر الخامس إلى تجاوز مضيفه العين متذيل الترتيب على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، في مباراة يتفوق خلالها الضيف على منافسه من كافة النواحي، خصوصاً أنه فاز في ذهاب الدوري، وفي ربع نهائي كأس الملك بنتيجة واحدة 3-صفر.

ومع أن العين يعتبر منطقياً أول الهابطين، إلا أنه حسابياً يملك خيط أمل ضئيل، وهذا ما يحتم عليه الفوز في بقية المباريات مع خسارة منافسيه على الهبوط.

وبعد فوزه المثير على الفيصلي في الجولة الماضية، يطمح النصر في تأكد علو كعبه على مضيفه تاريخياً، للمحافظة على حظوظه في المنافسة على المركزين الثالث والرابع.

ويستعيد النصر جميع لاعبيه المصابين والموقوفين باستثناء عبدالفتاح عسيري الذي ما زال يواصل برنامجه العلاجي.

ويبحث الأهلي، ثالث الموسم الماضي وتاسع الترتيب، عن فوزه الأول بعد سبع خسارات، عندما يستضيف القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز في آخر تسع مباريات، ويتطلع إلى رد اعتباره من ضيفه الذي خسر أمامه ذهابا 1-3.

وتشهد صفوف الأهلي عودة مهاجمه السوري عمر السومة والحارس محمد العويس اللذين تغيبا عن المباراة الماضية بداعي الإصابة، لكن مشاركة المدافع معتز هوساوي ما زالت غير مؤكدة بسبب الإصابة.

وتراجع أداء القادسية العاشر بشكل ملحوظ في آخر ثماني مباريات، ويدرك أن أي خسارة جديدة قد تفقد لاعبيه الثقة، وربما تعيده إلى دائرة الخطر.