سيرينا تشارك في «تنس بارما»

باريس (أ ف ب)

تعتزم المخضرمة الأميركية سيرينا وليامز «39 عاماً» المشاركة في دورة بارما الإيطالية للتنس ، إحدى دورات المحترفات 250، بحسب ما أعلن مقربون منها.

ويأتي قرار سيرينا الفائزة بـ 23 لقباً كبيراً في بطولات «جراند سلام» عقب خروجها من الدور الثاني من دورة روما، إحدى دورات الألف عند السيدات بحسب النظام الجديد لرابطة المحترفات، في أول مباراة تخوضها منذ سقوطها في الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة في فبراير الماضي.

وخسرت المصنفة ثامنة عالمياً في مباراتها الألف على ملاعب الكرة الصفراء أمام الأرجنتينية» ناديا بودوروسكا 7-6 و7-5.

وقالت بعد الخسارة «المباراة الاولى على التراب دائماً صعبة، كان من الجيد أن أبقى على مسافة قريبة منها، ولكن من الواضح إنه عليّ أن أقدم الأفضل».

وأضافت «ربما أنا بحاجة للمزيد من المباريات، لا يبدأ موسمي على الملاعب الترابية في هذا الوقت المتأخر عادة، ولكن التمارين مهمة، لذا أعرف إنها مسألة وقت فقط».

ولم يكن من المقرر أن تخوض الأميركية غمار منافسات أي دورة قبل بطولة رولان جاروس الفرنسية التي تنطلق في 30 مايو الحالي.

وتأمل سيرينا من خلال مشاركتها في بارما، حيث قوة المنافسة أقل حدة من روما، أن تستعيد نغمة الانتصارات على الملاعب الترابية، وترفع من مستواها، لكي تصل إلى البطولة الفرنسية بأفضل مستوى لها.

وكانت اللاعبة الأميركية قلّصت عدد مشاركاتها في الدورات، مع الإبقاء على مسعاها في إحراز لقبها الـ 24 الكبير في بطولات «جراند سلام» لتعادل الرقم القياسي المطلق بحوزة الأسترالية مارجريت كورت