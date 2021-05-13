ماكجريجور يقهر ميسي ورونالدو في سباق «الدخل الأعلى»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تصدّر نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكجريجور قائمة مجلة «فوربس» للرياضيين الأعلى دخلاً في العالم لعام 2020، مع عائدات قُدّرت بحوالي 180 مليون دولار معظمها من نشاطاته التجارية، بحسب التصنيف السنوي.

ولم يخض الإيرلندي البالغ 32 عاماً سوى نزال واحد في عام 2020، مقابل 22 مليون دولار، انتهى بفوزه على منافسه الأميركي دونالد سيروني بعد 40 ثانية فقط من البداية.

وبلغت مداخيل ماكجريجور من الأعمال التجارية 158 مليوناً، ولا سيما بعدما أقدم على بيع أسهمه في إحدى الشركات.

وبحسب المجلة الأميركية، كان ماكجريجور واحداً من أربعة رياضيين حقق أكثر من 100 مليون دولار كعائدات في عام 2020.

وحلّ نجم وقائد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ومتصدر اللائحة في عام 2019 الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني مع عائدات تقدّر بـ 130 مليون دولار، وتلاه نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 120 مليوناً.

وأكمل لاعب دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية داك بريسكوت رباعي المقدمة مع مداخيل بـ 107.5 مليون دولار، متقدّماً على نجم كرة السلة وفريق لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس «96.5 مليون دولار» والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي «95 مليون دولار».

وحافظ أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر، الفائز بـ 20 لقباً في بطولات «جراند سلام»، على مكانته ضمن العشرة الأوائل برغم عدم خوضه سوى دورة واحدة في العام الماضي، مع عائدات قدّرت بـ 90 مليون دولار.