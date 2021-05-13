«خطير الخالدية» بطل كأس «أم الإمارات» في بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

واصل الجواد «خطير الخالدية»، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس فابي ليفبري، مسلسل انتصاراته في بلجيكا، حين توج بطلاً لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بمضمار وارجيم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات». وأجتذب السباق البالغ طوله 1600 متر، 12 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية وقدرها 10.000 يورو، واثبت «خطير الخالدية» حسن ترشيحه بتحقيق فوزه الثاني على التوالي في سباقات المهرجان في بلجيكا. وتمكن «خطير الخالدية» من التفوق بفارق 1,5 طول عن «بيكاسو تي» بقيادة كوب فاندربيك، وإشراف سوزانا بوستيما، وسجل البطل زمناً وقدره 1:49:19 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «بايثا دي أي» بقيادة لوري نيفيلي، وإشراف بيتر ديكرس. ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.