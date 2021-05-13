حذاء جوردان بـ 152500 دولار

جنيف (أ ف ب)

بيع زوجا أحذية رياضية من نوع «نايكي إير جوردان»، انتعلهما لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردان، خلال موسمه الأول في الدوري الأميركي للمحترفين، في مقابل 152500 دولار، في إطار مزاد خصصته دار «سوذبيز» لأحذية المشاهير الرياضية.

وبعدما كان الاهتمام بها يقتصر على فئات صغيرة قبل عقد من الزمن، باتت الأحذية الرياضية إحدى الأسواق الأكثر دينامية في عالم المزادات، إذ تستقطب اهتمام الجمهور العريض وهواة الجمع الأثرياء على السواء.

وقد نظمت دار «سوذبيز» مزادها الإلكتروني «جيمرز أونلي» للاعبين فقط، وهو أول مزاداتها العالمية على الأحذية الرياضية، ويقام حصراً عبر الإنترنت، وشمل 13 زوجاً من الأحذية الرياضية انتعلها بعض من أشهر أسماء الـ «إن بي إيه» بينهم سكوتي بيبن وشاكيل أونيل.

وقالت «سوذبيز»: إن أحذية «نايكي اير جوردان 1» لم تغير شكل الأحذية الرياضية إلى الأبد وحسب، بل شكلت إحدى دعائم ثقافة الأحذية الرياضية.

وزوجا الأحذية الرياضية اللذان بيعا، وهما بالأحمر والأسود والأبيض ألوان فريق «شيكاغو بولز»، انتعلهما مايكل جوردان في موسمه الأول في «إن بي إيه» 1984-1985.

وتُوج مايكل جوردان البالغ حالياً 58 عاماً، ست مرات بطلا لـ «إن بي إيه»، وهو يُصنف على نطاق واسع بأنه أعظم لاعب كرة سلة في تاريخ اللعبة.

وأشار المدير العالمي لوحدة «سوذبيز جلوبال لاكجري» جوش بولان إلى وجود «بعض علامات الاهتراء على مستوى إصبع القدم وحول الكعب، ما يعطي فكرة عما كان يحصل خلال المباريات التي انتعلهما فيها» مايكل جوردان.

ولفت بولان إلى أن مصدر زوجي الأحذية «شخص كان يعرف جوردان شخصياً، ما يجعل أصالتهما كاملة».

وثاني أغلى زوجي أحذية رياضية في المزاد كانا من نوع «أندر أرمور»، يحملان توقيع ستيفن كوري الذي انتعلهما في موسم 2015-2016، حين اختير لاعب جولدن ستايت ووريرز أفضل لاعب في الـ «إن بي إيه» للمرة الثانية على التوالي.

وبيع زوجا الأحذية، وهما باللون الأصفر والأزرق انتعلهما كوري خلال أربع مباريات، في مقابل 20800 دولار.

كذلك بيع زوجا أحذية رياضية من نوع «أديداس سوبرستارز» انتعلهما كريم عبد الجبار خلال موسم 1979-1980 مع «لوس أنجلوس ليكرز» عند فوزه بلقبي الـ «إن بي إيه» وأفضل لاعب للمرة السادسة، في مقابل 18030 دولاراً.

وتشير دار «سوذبيز» إلى أن سوق الأحذية الرياضية استقطبت جمهوراً جديداً أصغر سناً إلى عالم المزادات.

وهي تفاخر برقم قياسي جديد في سجلها حققه الشهر الفائت مزاد على زوجي أحذية رياضية من نوع «نايكي اير ييزي 1» انتعلهما مغني الراب كانييه ويست الذي ألهم تصميمهما.

وقد بيع زوجا الأحذية اللذان ظهر فيهما ويست خلال حفل توزيع جوائز «غرامي» سنة 2008، في مقابل 1.8 مليون دولار.

ويوازي هذا المبلغ ثلاثة أضعاف الرقم القياسي السابق المسجل لزوجي أحذية «نايكي اير جوردان 1» انتعلهما مايكل جوردان سنة 1985، وبيعتا في مقابل 615 ألف دولار خلال مزاد نظمته دار كريستيز أواسط أغسطس 2020.

وطُرحت في مزاد «سوذبيز» أحذية انتعلها آخرون من أهم لاعبي كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين، هم: تشارلز باركي، وستيف ناش، وكيفن جارنت، وباتريك أوينج، ودومينيك ويلكينز، وألن آيفرسن، وموزس مالون، وأيسيا توماس.