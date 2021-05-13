أتلانتا ونيويورك إلى «إقصائية» سلة أميركا

لوس أنجلوس (أ ف ب)

ضمن كل من أتلانتا هوكس ونيويورك نيكس تأهله إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد فوز الأول على واشنطن ويزاردز 120-116، واستفادة الثاني من خسارة مطارده بوسطن سلتيكس الذي سيخوض الملحق في المنطقة الشرقية.

ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية مباشرة بحسب النظام الجديد أصحاب المراكز من 1 إلى 6، في كل من المنطقتين الشرقية والغربية، فيما يتواجه صاحبا المركزين السابع والثامن في مباراة واحدة، على أن يتأهل الفائز بها مباشرة إلى «البلاي أوف».

ويخوض الخاسر مواجهة أخرى ضد الفائز من مباراة صاحبي المركزين التاسع والعاشر، والفائز من هذه المواجهة يكمل عقد «البلاي أوف».



وبعد يومين من فوز أول على واشنطن 125-124، في مباراة حطّم فيها الموزّع النجم راسل وستبروك رقماً تاريخياً لأوسكار روبرتسون بعدد التريبل دابل «عشرة أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية» للمرة الـ182، حقق أتلانتا فوزاً ثانياً 120-116، حاجزاً بطاقة «البلاي أوف» للمرة الأولى منذ 2017.

وكان تراي يونج «33 نقطة، 9 تمريرات حاسمة و8 متابعات» حاسماً لأتلانتا، رابع المنطقة الشرقية «39 فوزاً و31 خسارة»، ليعوّض تأخر فريقه بفارق 13 نقطة في الربع الأخير.

وعوّل الفائز أيضاً على جايسون كولينز «18 نقطة» صاحب ثلاثية حاسة قبل 24 ثانية على نهاية الوقت، فيما أضاف لاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا 17 نقطة و11 متابعة والصربي بوجدان بوجدانوفيتش 20 نقطة.

ولدى الخاسر، اكتفى وستبروك هذه المرة بـ «دابل دابل» مسجلاً 34 نقطة و15 تمريرة حاسمة.

ويمكن لويزاردز الذي يطمح إلى عودة برادلي بيل من الإصابة، ضمان المركز العاشر الخميس، بحال خسارة شيكاغو بولز الحادي عشر أمام تورونتو رابتورز.

وكان بوسطن سلتيكس الذي بلغ نهائي المنطقة الشرقية ثلاث مرات في آخر أربع سنوات، قادراً في الإبقاء على آماله لتفادي الملحق، لكنه تعرّض لخسارة على أرض كليفلاند كافالييرز 102-94.

وفي غياب المصاب لفترة طويلة جايلن براون «معصم»، لم تكن 29 نقطة لجايسون تايتوم و15 للفرنسي إيفان فورنييه كافية لتجنيب الفريق الأخضر الخسارة.

واستفاد نيويورك نيكس «38-31» من خسارة بوسطن «35-35» ليضمن على الأقل المركز السادس المؤهل مباشرة إلى «البلاي أوف»، وذلك للمرة الأولى منذ 2013.

وبعد سبعة أشهر من تتويجه في فقاعة أورلاندو الصحية، رفع لوس أنجلوس ليكرز لافتة اللقب السابع عشر في قاعته ستيبلز سنتر، قبل أن يفوز بصعوبة للمرة الثالثة توالياً على هيوستن روكتس 124-122، بفضل سلة حاسمة من كايل كوزما «19 نقطة» قبل ست ثوان على انتهاء الوقت.

لكن ليكرز الذي غاب عنه نجماه ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس بسبب الإصابة، قد يضطر إلى خوض الملحق، إذ يحتل المركز السابع في المنطقة الغربية «40-30» بفارق فوز عن كل من بورتلاند ترايل بلايزرز ودالاس مافريكس.

جيمس الذي يحاول التعافي تماماً من إصابة بكاحله تعرض لها في مارس الماضي، توجّه إلى الجماهير قائلاً: «لم يكن بمقدورنا رفع هذه اللافتة دونكم. هذه من أجلكم. طريق اللقبين المتتاليين تبدأ الأسبوع المقبل».

وتخطى بورتلاند المتصدر يوتا جاز 105-98 بفضل نجمه داميان ليلارد «30 نقطة» وسي جاي ماكولوم «26»، فيما سجل ليوتا البديل جوردان كلاركسون 29 نقطة ولاعب الارتكاز الفرنسي رودي جوبير 15 نقطة و20 متابعة.

وبحال فوزه على مضيفه فينيكس صنز، سيضمن بورتلاند بطاقة «البلاي أوف».

وبعد غيابه خمسة أسابيع لتمزق في عضلات فخذه، حقق الهداف جايمس هاردن عودة ناجحة مع بروكلين نتس، مسجلاً 18 نقطة و11 تمريرة حاسمة و7 متابعات في 26 دقيقة، خلال فوز فريقه على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 128-116.

وقال «اللحية» بعد أن استهل المباراة على مقاعد البدلاء «لاعب سادس، يمكنني التألق في هذا الموقع أيضاً. حصلت على جائزة لهذا الدور».

وأبقى هذا الفوز على آمال ضئيلة لبروكلين 46-24 بإحراز لقب بطل المنطقة الشرقية القريب من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المتصدر 47-22.

وبالنسبة لسبيرز، عاشر المنطقة الغربية، فقد ساعدته خسارة نيواورليانز بيليكانز أمام دالاس السادس 107-125 في مباراة تألق فيها السلوفيني لوكا دونتشيتش «33 نقطة»، فبات الأخير بعد فوز من ضمان «البلاي أوف».