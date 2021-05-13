منتخب سوريا يعسكر في دبي استعداداً لتصفيات المونديال

علي معالي (دبي)

أكد أصلان كنجو مدير قسم المنتخبات في الاتحاد السوري لكرة القدم، أن المنتخب الأول يقيم معسكراً تدريبياً في دبي من 20 إلى 28 مايو الجاري، الهدف منه تجميع اللاعبين، بعد انتهاء عدد من الأندية السورية من أداء بطولات خارجية، وينضم اللاعبون تباعاً خلال معسكر دبي، قبل التوجه إلى الدوحة، لإقامة معسكر آخر، ومنها السفر إلى الصين للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

قال أصلان كنجو في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: لن نلعب مباريات ودية في المعسكرين قبل السفر إلى الصين، لأن قائمة المنتخب لن تكون كاملة بصفة نهائية، وأن التونسي نبيل معلول يترأس الجهاز الفني، اعتباراً من السبت المقبل، حيث يصل إلى دمشق.

وعن عدم ضم عمر خريبين مهاجم الوحدة، قال أصلان كنجو: إنها رؤية المدرب، والباب لم يتم غلقه أمام خريبين، وقائمة المنتخب التي تم الإعلان عنها حتى الآن «موسعة».

وقال: تضم القائمة 35 لاعباً، بينهم 14 لاعباً محترفاً، وهم: أحمد مدنية، وخالد كردغلي، وعبد الرزاق محمد، وكامل حميشة، ومحمد مرمور، وثائر كروما، وماهر دعبول «تشرين»، وطه موسى، ومؤيد عجان، ويوسف محمد، ومحمد حلاق، وأسامة أومري، وأحمد الأشقر، ومحمود البحر «الوحدة»، ومؤمن ناجي، وخالد إبراهيم «الجيش»، ومحمد ريحانية، ومحمد عنز «الاتحاد السوري»، وحسين جويد «حطين»، وإبراهيم عالمة «الحرجلة»، وعبد اللطيف نعسان «الكرامة»، وأحمد الصالح، وعلاء الدالي «العربي الكويتي»، وعبدالله الشامي «الفحيحيل الكويتي»، وعمر السومة «الأهلي السعودي»، ومحمود مواس «بوتوشاني الروماني»، وإياز عثمان «هيرمانشتات الروماني»، ومحمد عثمان «الخريطيات القطري»، وورد السلامة «البكيرية السعودي»، وعبد الرحمن بركات وفارس أرناؤوط «المحرق البحريني»، وسيمون أمين «أوريبرو السويدي».

وقال: في اليوم التالي من وصول نبيل معلول، سيكون هناك معسكر للمنتخب في دمشق، بمشاركة عدد من اللاعبين، على أن ينضموا تباعاً عقب الانتهاء من دورياتهم المختلفة خارج سوريا، وكذلك بعد مشاركة تشرين والوحدة في كأس الاتحاد الآسيوي.

يخوض المنتخب السوري مبارياته في الصين التي تستضيف منافسات المجموعة الأولى، التي تضم منتخب سوريا، إلى جانب الفلبين وجزر المالديف وجوام والصين، ويتصدر المنتخب السوري المجموعة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، وتليها الصين والفلبين 7 نقاط لكل منهما، ثم جزر المالديف 6 نقاط، وأخيراً جوام من دون أي نقطة، ويحتاج سوريا إلى نقطة واحدة للتأهل إلى نهائيات أمم آسيا.