جوارديولا.. «9 دوري بـ 3 دول» الأول في التاريخ

أنور إبراهيم (القاهرة)

كتب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أسطورته بأحرف من ذهب، في عالم التدريب، حيث أصبح أول مدرب في تاريخ اللعبة، يحقق 9 بطولات دوري، في ثلاث دول مختلفة، وفي كل منها 3 بطولات، في أقل من أربع سنوات.

وذكرت صحيفة «ليكيب» أن جوارديولا الملقب بـ «الفيلسوف الداهية»، بدأ إنجازه الفريد مع النادي الذي كان ينتمي إليه لاعباً في إسبانيا وهو برشلونة، حيث فاز ببطولة الدوري «الليجا»، ثلاث مرات متتالية، أعوام 2009 و2010 و2011.

وعاود الإنجاز نفسه، ولكن هذه المرة مع فريق بايرن ميونيخ الألماني، وقاده إلى الفوز بـ «البوندسليجا» 3 مرات متتالية، أعوام 2014 و2015 و2016، وها هو يفعلها للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، مع مانشستر سيتي، أعوام 2018 و2019 و2021.

وقالت الصحيفة: إن جوارديولا عادل في الدوري الإنجليزي، إنجازات 3 مدربين، هم البرتغالي جوزيه مورينيو، والفرنسي أرسين فينجر، والاسكتلندي بيل شانكلي، مع فارق أن جوارديولا حقق إنجازه خلال السنوات الأربع الأولى، لتوليه مهمة تدريب السيتي، بينما حققه الثلاثة الآخرون في عدد سنوات أكبر.