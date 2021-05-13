توخل: جرس الإنذار الأخير لـ «البلوز»!

لندن (رويترز)

قال توماس توخل مدرب تشيلسي، إنه يتحمل مسؤولية الهزيمة 1-صفر أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما أنها جرس إنذار قبل الفترة الأخيرة الصعبة من الموسم.

وكان الفوز سيضمن لتشيلسي مكانه في المربع الذهبي هذا الموسم، ولكن الآن سيكون عليه الحذر من منافسيه بعد أدائه المتواضع.

وحسم هدف إميل سميث رو في الشوط الأول قمة لندن، عندما أخطأ جورجينيو في إعادة كرة، أبعدها الحارس كيبا أريزبالاجا من على خط المرمى، لتصل إلى بيير-إيمريك أوباميانج الذي مررها إلى سميث رو ليهز الشباك.

وقال توخل «نحن المخطئون، خسرنا لكننا نتحمل المسؤولية، أتيحت لنا العديد من الفرص، وتسببنا في الهدف الذي كان هدية،

لم نلعب بحيوية، لم يكن من السهل أن نلعب بحدة وتمرير الكرة، افتقرنا للتركيز والنهم والنهج، وهي الأمور التي اعتدنا اللعب بها، لذا نحن نتحمل المسؤولية».

وتابع «ربما أدخلت العديد من التغييرات على تشكيلة المباراة الماضية، وأتحمل مسؤولية ذلك تماماً، ربما كان جرس الإنذار الأخير لنا كلنا».

ومع خوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليستر سيتي يوم السبت، اضطر توخيل لإجراء العديد من التغييرات على تشكيلته الأساسية.

وتسبب ذلك في الهزيمة الثالثة له مع الفريق في 26 مباراة بجميع المسابقات، ليبقى تشيلسي في المركز الرابع قبل جولتين من النهاية.

ويتقدم تشيلسي بست نقاط على وستهام يونايتد الذي تتبقى له ثلاث مباريات وبسبع نقاط على ليفربول الذي خاض 34 مباراة.

وقال توخل «كنت أشعر بذلك في التدريبات، ولسوء الحظ ثبت صحة ذلك على أرض الملعب، أنا نادم، كان يمكننا لكننا فشلنا. اختياراتي للتشكيلة الأساسية لم تكن جيدة، أتحمل مسؤولية ذلك، لم نكن محظوظين، يمكن أن تخسر في كرة القدم، ارتكبنا كل الأخطاء الممكنة للخسارة».

وأضاف «لست سعيداً بالتشكيلة الأساسية، كانت هناك العديد من التغييرات، وكان يجب ألا أفعل ذلك، كنت أسعى لشيء، لكني لا أريد إبلاغكم به.