اتحاد الكرة يحدد آلية الحصول على تذاكر نهائي كأس رئيس الدولة



أبوظبي (الاتحاد)

في إطار حرصه على إخراج المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بين شباب الأهلي والنصر، يوم الأحد المقبل، في ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين في أفضل صورة، قرر اتحاد كرة القدم، وبعد التنسيق مع طرفي النهائي أن يقوم كل نادٍ بتوزيع التذاكر المخصصة لجماهيره، وفق الإجراءات المتبعة، حيث لن تكون هناك أي منافذ لبيع التذاكر، وسيقوم مكتب شؤون الجماهير بكل نادٍ بالتنسيق مع جماهيره حول آلية استلام التذاكر اعتباراً من غد «الخميس».وسيكون الحضور متاحاً لمن يُظهر حالة «حاصل على تطعيم كوفيد 19»، وحرف «E» عبر تطبيق الحصن، والحاصل على النجمة من التجارب السريرية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية «PCR»، لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها حفاظاً على سلامة الجميع.