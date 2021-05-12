«القائمة الخضراء» تنقل «نهائي الأبطال» من إسطنبول إلى بورتو



أنقرة (رويترز)

أنقرة (رويترز) قال مصدر في الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي هذا الشهر إلى بورتو بدلاً من إسطنبول.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع استضافة إسطنبول لنهائي البطولة عام 2023 كجزء من الاتفاق مع اليويفا. ورفض اليويفا التعليق على الأمر.

وعقد اليويفا اجتماعات لإيجاد حل للمباراة النهائية المقررة في 29 مايو الحالي عقب وضع الحكومة البريطانية تركيا على القائمة "الحمراء" للسفر يوم الجمعة الماضي، واستبعدت فعلياً فرصة حضور جماهير الناديين الإنجليزيين للمباراة.

وعرضت الحكومة البريطانية في البداية إمكانية استضافة المباراة في ستاد ويمبلي في لندن، لكن المفاوضات حول هذا الاحتمال انهارت بسبب قضايا متعلقة بإعفاء الأطقم المعاونة وموظفي قنوات البث التلفزيوني والرعاة القادمين من بلاد عدة من قواعد الحجر الصحي.

ووضعت البرتغال على "القائمة الخضراء" للحكومة البريطانية اعتباراً من 17 مايو الحالي ما يعني إمكانية سفر الجماهير لحضور المباراة. وتمر البرتغال حالياً بالمرحلة الأخيرة من تخفيف الإغلاق ومن المتوقع أن ترفع قيود السفر بداية من 17 مايو الحالي.

وكان من المقرر أن تستضيف إسطنبول نهائي العام الماضي، لكن اليويفا نقل المباراة إلى لشبونة وأقيمت بدون جماهير كجزء من بطولة مجمعة بداية من دور الثمانية في مباراة واحدة بدلاً من ذهاب وعودة عقب توقف الموسم بسبب جائحة كوفيد-19. وسيتيح استضافة النهائي في 2023 لتركيا إبرازها ضمن احتفالاتها بالذكرى المئوية لإعلان الجمهورية.