28 لاعباً في القائمة النهائية لـ «الأبيض» استعداداً لتصفيات المونديال

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم المقدمة من الهولندي فان مارفيك للمعسكر الداخلي الذي سيُقام بدبي اعتبارا من السبت المقبل، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستُقام في الدولة، اعتباراً من الثالث من شهر يونيو المقبل.وضمت القائمة النهائية 28 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الإحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة عيد، علي مبخوت وسبيستيان تيجالي.

ويبدأ منتخبنا تجمعه السبت المقبل بدون لاعبي ناديي شباب الأهلي والنصر الذين سيخوضون المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة المقررة الاحد وكذلك لاعبي نادي الوحدة الذين سيلعبون مباراة مؤجلة أمام الفجيرة في نفس يوم التجمع، حيث سيلتحقون بالمعسكر، اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني عقد ظهر اليوم اجتماعا تنسيقياً في مقر الاتحاد بدبي بحضور فان مارفيك وجهازه المساعد إلى جانب الكادر الطبي، حيث تم مناقشة كُل الجوانب الخاصة بالمعسكر الذي سيشهد لعب مباراة دولية ودية أمام الأردن 24 مايو الجاري.