هالاند يعزز قوة دورتموند في نهائي الكأس

برلين (د ب أ)

انضم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف فريق بروسيا دورتموند، لقائمة الفريق التي ستسافر للعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في نهائي بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم أمام لايبزج غداً الخميس. تعافى هالاند من إصابة في الفخذ، أجبرته عن الغياب عن دورتموند لمدة أسبوعين، بما في ذلك مباراة قبل نهائي الكأس ضد هولشتاين كييل ومباراة في الدوري الألماني ضد لايبزيج. وقال إيدين تيرزيتش، مدرب دورتموند، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: عاد إيرلينج إلى الملعب معنا لأول مرة منذ أسبوعين تقريباً، وبدا جيداً. ورغم ذلك، لم يؤكد تيرزيتش مشاركة المهاجم الشاب في المباراة، حيث قال: بعد الحصة التدريبية التي أجراها في الملعب ومع مزيد من الوقت غداً، سنرى ما إذا كان ذلك كافياً بالنسبة له. من جانبه، أشار ماركو رويس، قائد دورتموند، إلى أن فريقه لا يقاتل من أجل لقب الكأس فحسب، بل مازال يحاول التأهل للنسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا. ويحتل دورتموند المركز الرابع حاليا في ترتيب الدوري الألماني «بوندسليجا»، وهو آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية في الموسم القادم، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الخامس في المسابقة، قبل مرحلتين على النهاية. وقال رويس: نريد الفوز بالمباريات الثلاث المتبقية بمختلف المسابقات هذا الموسم، أردنا أن نبدأ سلسلة انتصارات متتالية، ونجحنا في القيام بذلك، الآن نريد الفوز بلقب الكأس والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ويعاني دورتموند من قائمة طويلة من الغيابات بسبب الإصابة، حيث تضم كلا من مارفين هيتز، وماتيو جاومي موري، وأكسيل فيتسل دان أكسيل زاجادو ويوسف موكوكو ومارسيل شميلتسر، فيما تبدو باقي عناصر الفريق جاهزة تماماً لمواجهة لايبزيج في النهائي. وأكد تيرزيتش أنه مزيج من الترقب والتوتر، فاز بروسيا دورتموند بالكأس أربع مرات، غداً نريد الفوز بالكأس للمرة الخامسة.