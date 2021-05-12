هيرتا ينعش آماله في البقاء بـ «البوندسليجا» بثنائية في شالكه

برلين (د ب أ)

أنعش هيرتا برلين آماله في البقاء ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه شالكه اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد هيرتا إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق خمس نقاط أمام كولون، صاحب المركز السابع عشر «قبل الأخير»، الذي يهبط بصاحبه لدوري الدرجة الثانية مباشرة، وذلك قبل أسبوعين على نهاية البطولة. كما يبتعد هيرتا بفارق نقطتين أمام أرمينيا بيليفيلد، صاحب المركز الثالث من القاع، الذي يؤهل صاحبه لخوض ملحق تفادي الهبوط أمام صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية.

في المقابل، تجمد رصيد شالكه، الذي تأكد هبوطه رسمياً، عند 13 نقطة، ليظل قابعاً في ذيل الترتيب في المركز الـ18. وبادر أمين حارث بالتسجيل لمصلحة شالكه مبكرا في الدقيقة السادسة، لكن البلجيكي ديدريك بوياتا سرعان ما تعادل لهيرتا برلين في الدقيقة 18، فيما أضاف جيسيك نجانكام الهدف الثاني لفريق العاصمة الألمانية في الدقيقة 74.

وأنهى هيرتا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه دودي لوكيباكيو في الدقيقة 89، لحصوله على الإنذار الثاني.