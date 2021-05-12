محمد بن ثعلوب يشيد بإنجازي الجزيرة وسيتي

أبوظبي (الاتحاد)

بعث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، برقيات تهنئة لسمو سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الرئيس الفخري لنادي الجزيرة الرياضي رئيس مجلس الشرف، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة،، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكافة أعضاء مجلس إدارة نادي الجزيرة، بمناسبة تتويج الفريق الأول بدرع دوري الخليج العربي لموسم 2020 - 2021، مؤكدا بأن ما تحقق جاء نتيجة الرعاية الكريمة والجهود المخلصة التي بذلت ما مكن الفريق الذهبي من الفوز بكل جدارة واقتدار بلقب درع دوري الخليج للمرة الثانية.

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك مجموعة السيتي، وفي مقدمتها نادي مانشستر سيتي الذهبي، بمناسبة فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة في تاريخه، وذلك قبل 3 جولات على نهاية المسابقة لموسم 2020/2021، مواصلة لإنجازات «القمر السماوي» في عهد سموه لتتواصل الأفراح في أبوظبي ومانشستر، والذي يعتبر اللقب الثاني هذا الموسم لمانشستر سيتي بعد لقب كأس الرابطة، ليحيي آماله بنيل ثلاثية تاريخية.