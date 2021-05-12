السعودية تعلن بروتوكول عودة الجماهير للملاعب

الرياض (د ب أ)

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، عن البروتوكول الصحي الذي سيتم اتباعه لدخول الجماهير إلى المباريات، حيث حددت نسبة الدخول بـ 40 % من سعة الملاعب.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي لها، اليوم الأربعاء، أنها أصدرت البروتوكول الجديد الخاص بدخول الجماهير التي حصلت على لقاح فيروس كورونا المستجد، ابتداء من يوم 17 من الشهر الجاري، وذلك بناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات الفيروس.

وأضافت أن البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، يتضمن عدداً من الإجراءات الاحترازية الهامة، مثل التباعد وارتداء الكمامات، بالإضافة إلى تحديد آلية خاصة لدخول الجماهير، لمنع التجمعات داخل المدرجات أو عند بوابات الملاعب الخارجية.

وتابعت: البروتوكول حدد الفئات المسموح لها بحضور المباريات، حيث تكون الأولوية لمن أكمل الحصول على جرعتين من اللقاح، ويأتي بعده من حصل على جرعة واحدة، وأخيراً من أصيب بالفيروس وتعافى بشرط أن يكون قد أمضى أقل من ستة أشهر منذ إصابته بالفيروس.

كما سيتم السماح بالدخول للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن سبع أعوام وتقل عن 18 عاماً، حيث سيكون الأمر مشروطاً بحالتهم الصحية في تطبيق «توكّلنا» الإلكتروني، وهو تطبيق يتابع الحالة الصحية للجماهير، وسيتم بموجبه السماح لهم بالدخول من عدمه.