أرقام قياسية مذهلة في الموسم الاستثنائي لـ «السيتيزن»

مانشستر (الاتحاد)

في طريقه إلى لقب «البريميرليج»، للمرة الثالثة في أربعة مواسم، حقق مانشستر سيتي سلسلة من الأرقام القياسية المتميزة، تحت قيادة جوارديولا، منها السيطرة على 10 من الكؤوس الإنجليزية الخمسة عشر المتاحة من منذ موسم 2017-2018.

وحقق السيتي رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإنجليزي خلال عام 2021، لأطول سلسلة من الانتصارات، بفضل 13 فوزاً في «البريميرليج» من 3 يناير إلى 2 مارس.

وعادل السيتي الرقم القياسي في الدوري، وهو 19 في أطول سلسلة مباريات، من دون أن يتأخر في النتيجة، بين 28 نوفمبر إلى 2 مارس.

وساعدت هذه السلسلة المستمرة من التميز في أن يتساوى فريق جوارديولا مع رقمه القياسي في 28 مباراة من دون خسارة بين 25 نوفمبر و2 مارس، وهو ما يعادل النتيجة التي حققها بين أبريل وديسمبر 2017.

ودخل «البلومون» آفاقاً جديدة، عندما أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى المركز الثامن في يوم عيد الميلاد، ثم يواصل ليفوز باللقب.

في موسم لا مثيل له، استمرت الأرقام القياسية بفوز السيتي في جميع المباريات التسع خلال يناير الماضي، وهو أكبر عدد من الفرق في المستويات الأربعة الأولى لكرة القدم الإنجليزية في شهر واحد، منذ بدء الدوري عام 1888.

وحقق السيتي الفوز المثير للإعجاب في الدوري الإنجليزي 2-0 في نهاية الأسبوع الماضي على كريستال بالاس، مما جعله يحقق 19 فوزاً متتالياً خارج أرضه في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو رقم قياسي آخر في «البريميرليج».

وضمن مانشستر سيتي أيضاً الفوز الحادي عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي، معادلاً الرقم القياسي المشترك بين تشيلسي عام 2008 والسيتي عام 2017، وبات لديه فرصة الآن لتسجيل رقم قياسي جديد عندما يواجه نيوكاسل يونايتد مساء الجمعة.

أخيراً، يمضي السيتي الآن في 22 مباراة من دون خسارة خارج أرضه، ليتفوق على الرقم القياسي الذي سجله جو رويال سيتي بين يناير وسبتمبر 1999.

فريق جوارديولا يعيد كتابة سجلات الأرقام القياسية في القارة أيضاً خلال مسيرته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والفوز على ضيفه باريس سان جيرمان بهدفين، يعني خوض أطول مسيرة، من دون خسارة في دوري أبطال أوروبا، بعد أن خاض 12 مباراة من دون خسارة بين 21 أكتوبر 2020 و4 مايو 2021.

يضاف إلى ذلك تسجيل رقم قياسي جديد لأطول مسيرة فوز من فريق إنجليزي في مسابقة الأندية الأوروبية خلال سبع مباريات.

يقع السيتي أيضاً في خضم أطول سلسلة على أرضه من دون خسارة في دوري أبطال أوروبا، وهو تسلسل يمتد الآن إلى 14 مباراة من 7 نوفمبر 2018 إلى 4 مايو 2021 وما زال مستمراً.