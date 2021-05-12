فيرناندينيو: درع الدوري الإنجليزي «قمة الطموح»

مانشستر (الاتحاد)

أكد فرناندينيو قائد مانشستر سيتي، أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، هو أقصى طموح أي لاعب، بعد أن تُوج فريقه بطلاً للمرة الثالثة في 4 مواسم، والذي رفع رصيده إلى 4 ألقاب للدوري، خلال فترة إقامة رائعة استمرت 8 سنوات في «البلومون»، حيث لعب 347 مباراة في جميع المسابقات.

وأشار إلى أن مستوى المنافسة في كرة القدم الإنجليزية، يعني أن الفوز باللقب يعد إنجازاً كبيراً، وقال: فخور وسعيد للغاية بما حققناه، و«البريميرليج» هو أصعب دوري في الكرة العالمية، وكل مباراة على حدة صعبة، والفوز باللقب مرة أخرى يعني العالم بالنسبة لي وبقية الفريق.

وأضاف: حصد لقب الدوري الإنجليزي قمة طموحاتنا، وهذا ما كنا نحلم به، لذا فإن الإنجاز شعور رائع.

يذكر أنه تم التصويت للبرازيلي ليكون قائداً للفريق خلال الصيف الماضي، عقب رحيل الأسطورة ديفيد سيلفا.