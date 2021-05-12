بارتي تجتاز بداية روما وسيرينا تخسر «رهان الـ1000»

روما (أ ف ب)

بدأت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى مشوارها في دورة روما للتنس، إحدى دورات الألف عند السيدات بحسب النظام الجديد لرابطة المحترفات، بفوز سهل الأربعاء على الكازخستانية ياروسلافا شفيدوفا 6-4 و6-1 في الدور الثاني، فيما استمرت معاناة المصنفة ثانية اليابانية نعومي أوساكا، والثاني لدى الرجال الروسي دانييل مدفيديف، حيث تعتبر البطولة رابعة دورات الماستزر للألف نقطة للرجال.

وأعفيت بارتي، القادمة من خسارة السبت في نهائي دورة مدريد على يد البيلاروسية أرينا سابالينكا، من خوض مباراة الدور الأول في روما المقامة على ملاعب ترابية، على غرار المصنفات السبع الأوليات، مثل الرومانية سيمونا هاليب الثالثة وحاملة اللقب وأوساكا التي سقطت عند العقبة الأولى بخسارتها الأربعاء أمام الأميركية جيسيكا بيجولا الحادية والثلاثين عالمياً بمجموعتين 6-7 (2-7) و2-6.

واحتاجت بارتي إلى 78 دقيقة لتحسم اختبارها الأول في العاصمة الإيطالية، وتحقق فوزها الخامس والعشرين منذ بداية الموسم الحالي، مقابل 4 هزائم تلقتها في ربع نهائي بطولة أستراليا وثمن نهائي دورة أديلايد وربع نهائي دورة تشارلستون ونهائي مدريد توالياً.

وتسعى بطلة رولان جاروس لعام 2019 لتحقيق لقبها الرابع هذا الموسم من أجل التحضر بأفضل طريقة لمحاولة الفوز بلقب فرنسا المفتوحة للمرة الثانية، وهي ستواجه في ثمن النهائي الروسية فيرونيكا كودرميتوفا، التي تغلبت على الفرنسية كارولين جارسيا 6-4 و6-4.

ومن جهتها، سقطت أوساكا عند العقبة الأولى لمشاركتها الثالثة فقط منذ تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أوائل الموسم. وسبق لأوساكا أن ودعت الأسبوع الماضي دورة مدريد من الدور الثاني أيضاً بخسارتها أمام التشيكية كارولينا موتشوفا.

وكانت مشاركتها في مدريد الأولى لها على الملاعب الترابية منذ قرابة عامين، وتحديداً منذ بطولة رولان جاروس لعام 2019، باستثناء خوضها كأس الاتحاد في فبراير 2020.

في المقابل، تخوض بيجولا البالغة 27 عاماً أفضل مواسمها، حيث وصلت إلى ربع نهائي بطولة أستراليا في أفضل نتيجة لها في الجراند سلام.

وستلتقي في ثمن النهائي الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الثالثة والثلاثين عالمياً. وخسرت المخضرمة الأميركية سيرينا وليامز في مباراتها الألف ضمن منافسات رابطة المحترفات، بسقوطها في الدور الثاني إثر عودتها إلى الملاعب بعد غياب قرابة ثلاثة أشهر.

وسقطت ابنة الـ39 عامًا المصنفة ثامنة عالميًا أمام الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 7-6 (8/6)، 7-5 التي حققت مفاجأة العام الماضي بوصولها إلى نصف نهائي رولان جاروس.

ولم تخض وليامز المتوجة في روما أربع مرات وفي حوزتها 23 لقبًا في الجراند سلام، أي مباراة منذ خروجها من نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام.