«الدرع» في الجزيرة بروح «الشباب المواطن»

معتصم عبدالله (دبي)

زادت «روح الشباب» التي ميزت مشوار الجزيرة، في دوري الخليج العربي خلال الموسم الحالي 2020- 2021، والذي تُوج بلقبه «فخر أبوظبي» للمرة الثالثة في تاريخه من قيمة الإنجاز، عطفاً على كون الجزيرة الفريق الأكثر شباباً وحيوية في الدوري حسب الأرقام الرسمية، الأمر الذي يبعث على الاطمئنان بشأن مستقبل «البطل»، ويؤكد في الوقت ذاته على الدور الحيوي لأكاديمية النادي في الاستثمار في الشباب المواطن.

وبحسب الأرقام الرسمية لرابطة المحترفين، يعد الجزيرة «بطل الدوري» أقل الفرق في متوسط الأعمار خلال الموسم الحالي بـ 25.20 عام، مقابل 27.62 عام في الموسم الماضي 2019- 2020 وضعته في المركز الثاني.

وتصدر الجزيرة واجهة الأندية الأكثر منحاً لفرص المشاركة للاعبين الشباب «المواطنين» في الدوري، بعدما ضمت قائمته خلال الموسم الحالي 9 لاعبين مواليد 1998 وما فوق، أبرزهم عبدالله رمضان «23 عاماً» بمعدل مشاركة 2186 دقيقة، والمدافع خليفة الحمادي «22 عاماً» بمعدل 2161 دقيقة، وزميله محمد العطاس بمعدل دقائق 1600 دقيقة.

وأسهم إلزام الرابطة الأندية بوجوب تسجيل عدد 3 لاعبين يحملون الجنسية الإماراتية «ممن يحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية» في قائمة المباراة من مواليد 98 فما فوق، في دوري الخليج العربي في تقليل متوسط أعمار اللاعبين في الدوري، بقيادة «فخر أبوظبي» بطل الدوري.

واحتفل الحساب الرسمي للجزيرة، بشكل خاص بـ 6 من الفريق الأول الذين تدرجوا في فرق الأكاديمية منذ عام 2007، وصولاً إلى التتويج بأول ألقاب ألقابهم الشخصية مع الفريق الأول في دوري 2020- 2021.

وتزامل «السداسي» محمد العطاس «23 عاماً»، خليفة الحمادي «22 عاماً»، عبدالله رمضان «23 عاماً»، زايد العامري «24 عاماً»، عبدالله إدريس «21 عاماً»، الحارس عبد الرحمن العامري «23 عاماً»، في «مشوار العمر» مع «فخر أبوظبي» منذ العام 2007.

وتابع السداسي تتويج الجزيرة بأول ألقابه في الدوري موسم 2010- 2011، خلف الشاشات، بالتزامن مع أول مشاركاتهم الرسمية مع فريقي الأشبال والناشئين في الدوري.

وشهد العام 2015 تتويج «السداسي» بأول الألقاب المهمة بالفوز ببطولة هزاع بن زايد للناشئين تحت 17 عاماً، على حساب إسبانيول الإسباني بركلات الترجيح 4-3 في النهائي بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، ونال زايد العامري وقتها لقب اللاعب الأفضل في البطولة.

وشهد «سداسي» الفريق الأول الحالي تتويج الجزيرة بلقب موسم 2016- 2017، من داخل الملعب حيث كانوا وقتها ضمن صفوف فريق الرديف، لتأتي اللحظة الأهم في مشوار معظم لاعبي المجموعة بالحصول على فرصة اللعب المستمرة مع الفريق الأول في 2018، والتواجد بصورة أساسية في تشكيلة الموسم الماضي 2019- 2020 والمُلغى بداعي كورونا، قبل التتويج بأول الألقاب في الموسم الحالي 2020-2021.