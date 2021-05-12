ماجواير يسابق الإصابة لخوض «نهائي يوروباليج»





لندن (أ ف ب)

يأمل النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن يكون قائد الفريق المدافع هاري ماجواير، الذي يسابق الوقت للتعافي من إصابة في الكاحل، جاهزاً لخوض نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج» أواخر الشهر الحالي.وقال سولشاير إنه من غير المرجح أن يخوض قائد «الشياطين الحمر» المباريات الثلاث المتبقية في البريميرليج، بعدما عانى من إصابة في الأربطة في مباراة الفوز على أستون فيلا 3-1 الأحد الماضي. وغاب ماجواير (28 عاماً) عن صفوف فريقه في الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ وصوله إلى ملعب «أولد ترافورد» في 2019، وشاهد من المدرجات خسارة يونايتد أمام فريقه السابق ليستر سيتي 1-2 الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين، ليتوج «جاره» سيتي باللقب من دون أن يلعب، كما منح هذا الفوز جرعة ثقة إضافية لليستر الثالث في سعيه للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وقال المدرب النروجي عقب المباراة «النبأ السار هو أن «الكاحل» لم يتعرض لكسر، لكن إصابة الرباط خطيرة أيضاً»، مضيفاً «أنا إيجابي جداً «بشأن مشاركته في نهائي يوروبا ليج» آمل في أن يكون جاهزاً. وتابع: لا أعتقد انه سيلعب في الدوري مجدداً ولكن سنبذل قصارى جهدنا لكي يكون جاهزاً للمباراة النهائية». ويجمع نهائي «يوروبا ليج» بين يونايتد وفياريال الإسباني في 26 الشهر الحالي في مدينة جدانسك البولندية. ويسعى يونايتد، الضامن تأهله إلى المسابقة القارية الأم في الموسم المقبل، للفوز بلقبه الأول منذ أن أحرز لقب مسابقة «يوروبا ليج» بالذات في عام 2017. وطمأن سولشاير مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت أنه لن يستعجل عودة ماجواير، كي لا يسقط مجدداً في فخ الإصابة تمهيداً لمشاركته في كأس أوروبا 2020 في الصيف القادم والمؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا. وأردف قائلاً "نحاول دائماً الاعتناء باللاعبين على المدى الطويل، إذا كان لائقاً سيلعب، وفي حال لم يكن لن يفعل ذلك، وختم: ولكن، كما قلت، نأمل في أن يكون جاهزاً إذا كان كذلك معنا، فمن المحتمل أن يكون جاهزاً لكأس أوروبا.