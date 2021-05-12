لايبزج يحفز فورسبيرج قبل نهائي الكأس بالعقد الجديد





برلين (د ب أ)

أعلن نادي لايبزيج الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تمديد التعاقد مع لاعب الوسط إيميل فورسبيرج لمدة عامين، ليظل مدافعاً عن ألوان الفريق حتى عام 2025.

ويلعب فورسبيرج «29 عاماً» مع لايبزيج، منذ عام 2015، حيث شارك في 211 مباراة حتى الآن، وهو أكثر لاعب في تاريخ الفريق قام بتمريرات حاسمة، حيث بلغت 56 تمريرة حاسمة، علماً بأنه الهداف التاريخي للفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا أيضاً.

وقال فورسبيرج: أصبحت مدينة لايبزيج موطننا بالنسبة لي ولعائلتي، نشعر براحة لا تصدق في هذه المدينة العظيمة. وتحدث فورسبيرج عن المباراة المرتقبة التي تجمع لايبزيج مع بروسيا دورتموند في نهائي كأس ألمانيا غداً الخميس، حيث قال: آمل أن نمنح جماهيرنا أول لقب كبير لهم يوم الخميس - إنهم يستحقون ذلك أكثر من غيرهم.

وتقمص فورسبيرج دور البطولة خلال فوز لايبزيج 2 / 1 على فيردر بريمن في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا، بعدما سجل هدفاً متأخراً في الوقت الإضافي، ليقود الفريق للصعود إلى المباراة النهائية.

وقال فلوريان شولتز مدير الرياضة التجاري في لايبزيج: نحن سعداء للغاية بالتمديد المبكر لعقده، إيميل يلعب معنا منذ 2015، ولعب دوراً رئيساً في ترسيخنا كأحد أفضل الأندية في الدوري الألماني لكرة القدم.