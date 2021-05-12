خلفان بلهول: خروج نهائي الكأس بأفضل صورة

دبي (الاتحاد)

أشار خلفان جمعة بلهول عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار، إلى أن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليس مجرد بطولة يختتم بها الموسم الكروي الحالي، فهي باسمها الكبير وبالرمز المهم الذي تعبر عنه، وأيضاً بتاريخها الطويل الذي يوازي عمر الرياضة الإماراتية تعبر عن قيم كثيرة خالدة في وجدان شعب الإمارات وجمهور كرة القدم، ولهذه الأسباب حرص الاتحاد على التنسيق مع شركائه ورعاة المسابقة والجهات المعنية كافة، لضمان خروج النهائي بأفضل شكل ممكن، وعدم ترك أي شيء للمصادفة.

وأكد بلهول أن الفريقين الكبيرين اللذين يرسمان معالم اللوحة الختامية للموسم جديران باللقب، والأمل كبير في أن يقدما مباراة قوية من الناحية الفنية تكون مسك الختام لموسم من أفضل مواسم الكرة في الدولة، ودعا جمهور الناديين للتفاعل مع الحدث بأفضل صور ومشاهد التشجيع الحضاري، لدعم قرار عودة الجمهور، وزيادة نسبة الحضور في التصفيات الآسيوية المقبلة، كما حفز لاعبي الفريقين لتقديم مباراة قوية تعكس التطور الذي بلغته كرة الإمارات، وتتماشى مع شعارها والاسم الكبير الذي تحمله الكأس الغالية، متمنياً التوفيق للجميع، مؤكداً أن الفريقين بطلان طالما وصلا إلى المباراة النهائية للبطولة.