حميد الطاير: نهائي الكأس مسك ختام الموسم

دبي (الاتحاد)

أكد حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أن المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بين شباب الأهلي والنصر يوم الأحد المقبل، تعتبر مسك الختام لموسم كروي جاء مثيراً وقوياً بكل تفاصيله، على الرغم من التحديات التي كانت موجودة بسبب جائحة كورونا.

وقال الطاير: التزام الأندية وكل عناصر اللعبة بالإجراءات الاحترازية في الفترة الماضية له أكبر الأثر في الوصول إلى هذه المرحلة من النجاح والوصول بالموسم إلى «بر الأمان»، وهو ما تم ترجمته باتخاذ قرار أسعد الجميع بعودة الجمهور إلى المدرجات في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي من المنتظر أن تحمل معها قمة الإثارة لقيمة الناديين الكبيرين وامتلاكهما وفرة من نجوم اللعبة في الدولة.

وأعرب الطاير عن سعادته باتخاذ هذا القرار، مشدداً على أن بطولة غالية على قلوب الجميع وذات منزلة كبيرة في نفوس جميع الرياضيين، وما كان لها أن تكتمل بهاءً وجمالاً إلا بحضور الجمهور، وأنه على ثقة بأنهم سوف يواصلون تطبيق كل التدابير والإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأكد الطاير أن اتحاد كرة القدم سعى بكل قوة خلال الفترة الماضية، من أجل أن يكون نهائي كأس رئيس الدولة خير ختام للموسم، وبما يتناسب مع أهمية وقيمة المباراة والبطولة ككل لتكون المناسبة مهرجاناً حافلاً، مشدداً على أنها أغلى البطولات والحدث السنوي الذي ينتظره الجميع بشغف بالغ، عطفاً على ما يحمله من قيمة معنوية وفنية.