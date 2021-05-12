العالم يحتفل بـ «الأبطال الخارقين» و«القمر السعيد»

عمرو عبيد ( القاهرة )

غطت أخبار الإعلان الرسمي عن تتويج مانشستر سيتي، بلقب «البريميرليج 2021»، جميع أغلفة الصحف العالمية، داخل وخارج إنجلترا، بعدما نجح «البلومون» في حصد لقبه الثالث خلال آخر 4 مواسم، لتُغير منظومة السيتي الإماراتية مع الإسباني بيب جوارديولا، جميع قواعد المنافسة على اللقب الإنجليزي، التي عُرفت سابقاً بشراستها، لكن تناغم «الحقبة الظبيانية» مع «الفيلسوف» غيّر كل شيء لمصلحة عملاق مانشستر «السماوي».

وخرجت صحيفة ميرور الإنجليزية بعنوان، «نشوة البلومون»، حيث أكدت على السعادة الغامرة التي أبداها جوارديولا بعد هذا التتويج المثير، واصفاً إياه بالصعب، مشيداً بلاعبيه الاستثنائيين، حسب وصفه، وقدرتهم على حسم اللقب في ظل صراع لا يعرف هوادة، وقالت الصحيفة: إن الوقت حان الآن ليمنح «بيب» بعض لاعبيه الأساسيين الراحة الكاملة، ويصب كل تركيزه من أجل التغلب على تشيلسي في نهائي دوري الأبطال، ليحصد «ثلاثية» جديدة قياسية مع السيتي، خلال تلك الحقبة الرائعة من النجاحات والإنجازات.



«القمر السعيد»، كان عنوان صحيفة «ستار سبورت»، التي نقلت تصريحات «بيب» حول وعده بالاحتفال وكامل أعضاء فريقه بهذا التتويج الرائع مع الجماهير، بمجرد السماح لها بالعودة إلى مدرجات ملعب «الاتحاد»، ووصفت سيناريو حصد اللقب بالمثير، من خلال طريقة سير أحداث الموسم منذ بدايته، وعلى جانب آخر، تحدث سولسكاير عن شكواه فيما يتعلق بالجدول المضغوط، غير المنطقي، الذي لم يجد له حلاً سوى دخول مبارياته المتبقية بتشكيل معدل، خوفاً من إصابات مؤثرة في نهاية الموسم، قبل خوض معركة نهائي «يوروبا ليج» المهمة.

ووصفت تيلجراف الأمر بـ «العمل البطولي»، بعدما خاض السيتي موسماً مضغوطاً جداً، في ظل إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس «كوفيد- 19»، ونقلت عن «بيب» حديثه حول فخره بتدريب هذه المجموعة من اللاعبين، الذين غيروا مسار الموسم بصورة غير عادية، لن تُنسى أبداً على حد قول جوارديولا، الذي أهدى اللقب إلى جماهير «السيتيزن» وأسطورة النادي الراحل، كولين بيل، كما أفردت الحديث حول تصريحات فيرناندينيو، الذي أكد أن الاحتفال باللقب لن يقلل من عزيمتهم وقتالهم لحصد لقب «الشامبيونزليج».



«الجارديان» أشادت أيضاً بـ«الأبطال الخارقين»، الذين بدأوا الموسم الإنجليزي بصورة، لم تنبئ بهذا الانقلاب الرائع الذي حدث لاحقاً، حيث انطلق الفريق يحصد الانتصارات، واحداً تلو الآخر، بجدول مضغوط وصعوبات فنية وبدنية، لكنهم نجحوا في إدراك النهاية السعيدة، بفارق مريح من النقاط قبل عدة جولات، في حين نقلت صحيفة مترو سبورت وإكسبريس احتفالات الجماهير السعيدة باللقب الغالي.

الصحف العالمية لم تفوت الحديث عن تتويج السيتي، وكتبت ليكيب الفرنسية على غلافها الرئيس، أن منظومة السيتي الرياضية لا تعرف سوى النجاح المستمر، وبالطبع احتفت صحيفة لي سبورتيو الكتالونية، بمدربها اللامع، بيب جوارديولا، الذي حصد لقبه الثالث في الدوري الإنجليزي مع «البلومون»، في حين قالت آس وموندو ديبورتيفو إن السيتي توّج أثناء حصوله على الراحة، بعدما خسر يونايتد مباراته أمام ليستر، بينما كتبت توتوسبورت الإيطالية عن اللقب السابع في تاريخ السيتي، الذي وصفه بيب بالصعب.

