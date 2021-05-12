«التصريح الصحي» شرط التواجد في رولان جاروس





باريس (أ ف ب)

يتعيّن على عشاق التنس في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس، إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام، أن يكون بحوزتهم تصريح صحي يفيد بعدم إصابتهم بفيروس كوفيد-19، إذا ما أرادوا أن يكونوا من بين حفنة سيسمح لهم بمتابعة المباريات في المدرجات، كما أعلن المنظمون الأربعاء.

وقالت المديرة العام للاتحاد الفرنسي لكرة المضرب أميلي أوديا-كاستيرا، بأنه يتعيّن على المتفرجين الذين سيتابعون منافسات رولان جاروس المقررة في 30 مايو الحالي، أن يكونوا قد خضعوا لفحص للكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة من حضورهم إلى الملاعب، أو أن تكون في حوزتهم شهادة تفيد بأنهم تلقوا اللقاح.

وأكدت المسؤولة في الاتحاد السماح لـ5388 متفرجاً لحضور المباريات على ملاعب رولان جاروس في ضواحي باريس العاصمة، تماشياً مع قوانين الحكومة الفرنسية بشأن جائحة كوفيد-19.

وأشارت إلى أن عدد المتفرجين سيرتفع إلى 13146 اعتباراً من 9 يونيو مع قرار الحكومة بالسماح بما نسبته 65% من السعة الإجمالية. ويأمل الاتحاد الفرنسي في بيع 118611 ألف بطاقة هذا العام، مقارنة مع نصف مليون بطاقة في السنوات التي سبقت فيروس كورونا.

بيد أن الاتحاد الفرنسي لم يحصل على إذن خاص لحضور المباريات خلال أوقات منع التجول في البلاد، بين الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي وحتى السادسة صباحاً، وبالتالي ستقام المباريات المسائية من دون جمهور.

وكان الاتحاد الفرنسي قرّر تأجيل البطولة التي تقام على ملاعب ترابية لأسبوع واحد لتقام في الفترة من 30 مايو إلى 13 يونيو، للترحيب بعدد أكبر من المتفرجين معوّلين على تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء. في العام 2020، تأجلت البطولة أشهرا عدة بسبب الجائحة قبل أن تقام أخيرًا في سبتمبر بحضور ألف شخص يوميًا بدلاً من موعدها التقليدي في مايو، فيما تقام كل المنافسات الرياضية حاليًا في فرنسا ولكن خلف أبواب موصدة.