زوجة مولر: جيرد لا يحمل ضغينة لـ «ليفاندوفسكي»

ميونيخ (د ب أ)

قالت أوشي مولر زوجة نجم كرة القدم الألمانية السابق جيرد مولر، إنها تثق في أن زوجها المريض لن يحمل أي ضغينة أو مشاعر حسد إزاء روبرت ليفاندوفسكي، إذا نجح الأخير في تحطيم الرقم القياسي لجيرد مولر المتمثل في تسجيل 40 هدفاً خلال موسم واحد في الدوري الألماني «بوندسليجا».

وسجل مولر «75 عاماً» 40 هدفاً لفريق بايرن ميونيخ خلال موسم 1971/ 1972، وقد اقترب ليفاندوفسكي نجم هجوم بايرن الحالي من تحطيم ذلك الرقم، حيث سجل للفريق البافاري 39 هدفاً في البوندسليجا هذا الموسم، ويمكنه تسجيل المزيد خلال المرحلتين المتبقيتين بالمسابقة.

وقالت أوشي مولر في تصريحات لمجلة «شبورت بيلد» نشرتها اليوم: كان دائماً مندهشاً من أن أحداً لم يلحق به منذ فترة طويلة. وأضافت: جيرد ليس لديه أي مشاعر حسد. لن يتذمر إذا فقد الرقم القياسي. بالعكس: سيكون أول من يهنئ، ويقول: أحسنت يا فتى. أنت رائع. هذا مؤكد بنسبة 100%.

وتجدر الإشارة إلى أن جيرد مولر ليس على دراية بآخر إنجازات ليفاندوفسكي، حيث إنه مريض ويخضع لرعاية خاصة. وقالت أوشي مولر بشأن حالة زوجها: هو هادئ ومسالم. ينام أغلب اليوم. لا يبدو متوتراً، هو بخير الآن. وتوجهت أوشي مولر بطلب بسيط إلى ليفاندوفسكي قائلة: عزيزي روبرت ليفاندوفسكي، 40 هدفاً كافية.