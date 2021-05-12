أياكس يكافئ مشجعيه بقطعة من كأس الدوري

لاهاي (أ ف ب)

وجّه نادي أياكس أمستردام الشكر إلى مشجعيه بلفتة رائعة، بقراره تذويب درع بطل الدوري الهولندي لكرة القدم لموسم 2020-2021، الذي أقيم خلف أبواب موصدة بسبب فيروس كورونا، وتوزيعها عليهم.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت، فإن الفكرة هي تكوين نجوم صغيرة من قصدير الدرع وإرسالها إلى المنتسبين إلى النادي. وتم تحويل الدرع التي تزن 2.75 كجم من القصدير إلى 42 ألف نجمة بوزن 3.45 جرام، تم إرسالها بالبريد مع رسالة «قطعة من التاريخ، قطعة من أياكس. من أجلكم».

وأضاف أنها طريقة لدمج المشجعين الذين لم يتمكنوا من الحضور لدعم فريقهم في ملعب «يوهان كرويف أرينا» هذا الموسم، في هذا اللقب الـ35 لأياكس في تاريخ الدوري.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي فإن الفكرة هي تكوين نجوم صغيرة من قصدير الدرع وإرسالها إلى المنتسبين إلى النادي وتم تحويل الدرع التي تزن 2.75 كجم من القصدير إلى 42 ألف نجمة بوزن 3.45 جراماً تم إرسالها بالبريد مع رسالة "قطعة من التاريخ قطعة من أياكس من أجلكم"pic.twitter.com/BiNPZJ8qpN — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) May 12, 2021

وقال المدير العام للنادي حارس مرماه العملاق الدولي السابق إدوين فان دير سار: هذا الموسم، كان علينا أن نلعب إلى حد كبير من دون جماهيرنا، حسناً، من دون أن يجلسوا في المدرجات على الأقل.

رغم ذلك، شعرنا بدعمهم كل أسبوع. وأضاف: في السابق، عندما قلنا هذا اللقب لكم، كنا نعبر عن كيفية قيامنا بذلك للجماهير، لكن مشاركة الدرع هي الدليل النهائي على ذلك حقاً. وتابع: بعد عام مضطرب، نضمن أن مشجعينا يشعرون بأنهم جزء من بطولتنا.