أوليفر كان: الوضع المادي يجبرنا على عدم التفكير في هالاند





ميونيخ (أ ف ب)

أكد عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ الألماني، الحارس الدولي السابق أوليفر كان، أن النادي البافاري الذي يعاني كجميع الأندية الأخرى من تداعيات فيروس كورونا، غير قادر مادياً على الدخول في سباق من أجل ضم الهداف النرويجي لبروسيا دورتموند إرلينج هالاند.

ويقدر سعر النجم النروجي بـ100 مليون يورو، ما يجعله خارج حسابات بايرن المعتاد على خطف المواهب من الفرق المحلية المنافسة له. وقال كان: للأسف، لكن من يتحدث عن هذا الانتقال لم يفهموا حتى الآن الوضع المادي، صفقة الانتقال التي تقدر بأكثر من 100 مليون يورو لا يمكن التفكير بها بتاتاً في الوقت الحالي بالنسبة لبايرن المتوج في نهاية الأسبوع بلقبه التاسع توالياً في الدوري المحلي.

ورأى كان أن بايرن يملك حالياً هدافاً استثنائياً بشخص البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي تبقى أمامه مباراتان من أجل تسجيل هدف لمعادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد، والمسجل باسم «مدفعجي» النادي البافاري السابق جيرد مولر (40 هدفاً) منذ موسم 1971-1972.

واعتبر كان أن بإمكان ليفاندوفسكي المحافظة على مستواه لأعوام عدة قادمة، هذا سبب إضافي يدفعنا إلى عدم التفكير بهالاند. ووصل هالاند إلى دورتموند من سالزبورج النمساوي في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو، لكن قيمته في سوق الانتقالات أصبحت أكبر بكثير، نتيجة المستوى الرائع الذي يقدمه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا. ورغم إصرار إدارة دورتموند على أن هالاند باقٍ مع الفريق الموسم المقبل، فهناك أندية كبيرة تسعى إلى التعاقد معه، وأبرزها ريال مدريد الإسباني المستعد للذهاب بعيداً في عرضه من أجل ضم اللاعب الذي سجل 20 هدفاً في 16 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا، بينها 10 هذا الموسم ما جعله متصدراً لترتيب الهدافين رغم خروج فريقه من ربع النهائي.

والأرقام تظهر حجم الإنجاز التاريخي الذي حققه ابن العشرين عاماً في دوري الأبطال، إذ احتاج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للمسابقة (134 هدفاً)، إلى 56 مباراة للوصول إلى الهدف العشرين، فيما احتاج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أربعين مباراة.