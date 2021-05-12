فان دايك يغيب عن «اليورو»

باريس (أ ف ب)

أعلن مدافع ليفربول الإنجليزي الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك الأربعاء، غيابه عن تشكيلة منتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، من أجل التركيز على أن يكون جاهزاً بدنياً في الموسم المقبل.

وقال فان دايك الذي غاب لمدة سبعة أشهر بعد إصابة في الركبة، لموقع ناديه: مع كل ما يحدث، أشعر بأن القرار الصائب من الناحية البدنية هو أنني قررت عدم الذهاب إلى كأس أوروبا، والدخول في مرحلتي الأخيرة من إعادة التأهيل خلال فترة توقف الموسم.

ورأى قائد منتخب هولندا أنه يتطلع إلى الصورة الأكبر بقوله: أعتقد أنني بلغت مرحلة من النضج أدرك من خلالها ما هو القرار الجيد، وأعتقد صراحة أن قراري هو كذلك لأنني أمنح جسدي وركبتي المزيد من الوقت، لأكون جاهزاً لاستحقاقات على مدى الأشهر الـ18 القادمة، لا سيما مع النادي الذي أدافع عنه، وكذلك مع المنتخب، حيث نسعى إلى التأهل للبطولة التي تلي هذه «كأس أوروبا»، في إشارة إلى مونديال قطر عام 2022.

وأكد جاهزيته للمشاركة في تدريبات فريقه استعداداً للموسم المقبل الذي ينطلق في 14 أغسطس المقبل. ويعتبر فان دايك ركيزة أساسية في صفوف ناديه ومنتخب بلاده، وكان قد تعرض للإصابة في أكتوبر الماضي في الدوري المحلي في ديربي المدينة ضد إيفرتون إثر تدخل حارس الأخير جوردان بيكفورد.