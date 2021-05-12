«هريكين لين» في تجربة تأهيلية للديربي الإنجليزي





محمد حسن (دبي)

يخوض مهر جودلفين غير المهزوم «هريكين لين» تجربة تأهيلية مهمة لسباق الديربي الإنجليزي، غداً بمضمار يورك ببريطانيا عبر سباق دانتي ستيكس للفئة الثانية لمسافة الميل وربع الميل.

ويعتبر السباق أحد أبرز السباقات التحضيرية لسباق الديربي الإنجليزي، الذي يقام بمضمار في ابسوم داونز في 5 يونيو المقبل.

واستهل مهر الثلاث سنوات الذي ينحدر من الفحل «فرانكل» ويدربه شارلي آبلبي، الموسم بشكل مثير معلناً عن قدرات تحملية طيبة، مسجلاً فوزاً بفارق طول بسباق كونديشنس لمسافة 10 فيرلونج في نيوبري، في السادس من أبريل. كما فاز «هريكين لين»، الذي يقوده وليام بيوك، في مشاركته الوحيدة في عمر السنتين بسباق للمبتدئة على مسافة الميل في نيوماركت في أكتوبر الماضي.

وقال شارلي آبلبي: «نشعر بارتياح باستعدادات «هريكين لين» لهذا السباق على خلفية تحقيقه فوزاً طيباً في أول مشاركة بالموسم، واستفاد من تلك المشاركة، وباعتقادنا أن مضمار وأرضية يورك ستناسبه، وهو الاختبار التالي الذي سيكشف لنا مساره في الأشهر القادمة».