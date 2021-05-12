«دراجات الإمارات» يتفوق في جولة إيطاليا



روما (وام)

حقق الدراج جو دومبروفسكي أول انتصار له مع فريق الإمارات عقب فوزه في المرحلة الرابعة من جولة إيطاليا، أولى الجولات الكبرى لهذا الموسم. والتحق الدراج البالغ من العمر 29 عاماً بمجموعة مؤلفة من 25 دراجاً، رفقة زميله في الفريق «فاليريو كونتي»، الذي انفصل عن المجموعة الرئيسية في مرحلة مبكرة من السباق، وذلك في طقس ممطر شهدته المسافة بين بياتشنزا وسيستولا 187 كلم.

ونجحت المجموعة المنفصلة في الابتعاد ببطء عن المجموعة الرئيسية، غير أن الظروف الجوية الصعبة والتضاريس الوعرة تسببت في تشتيت المجموعة المتقدمة..وعلى بعد ستة كيلومترات من بداية مسافة التسلق الأخيرة، انفصل دومبروفسكي مع عدد من الدراجين عن المجموعة المتقدمة، لينطلق بعد ذلك وحده نحو خط النهاية، دون أن يتمكن أحد من الاقتراب منه سوى أليساندرو دي مارشي من فريق «ستارت أب نيشن».

وشق دومبروفسكي طريقه صعوداً على الهضبة الشاقة مبتعداً عن دي مارشي ليتجاوز خط النهاية ويحرز الفوز الثمين. ويعد هذا الفوز العاشر لفريق الإمارات لهذا الموسم، والأول لدومبروفسكي مع الفريق، إذ يحتفل بعيد ميلاده الثلاثين هذا الأسبوع.

يذكر أن دومبروفسكي يحتل المرتبة الأعلى في فريق الإمارات في التصنيف العام، حيث يأتي في المركز الثاني، متأخراً 22 ثانية فقط عن متصدر السباق دي ريتشي. وتشمل المرحلة الخامسة من السباق مسافة 177 كلم من مودينا إلى كاتوليكا على مسار مستو ما يمثل فرصة سانحة للدراجين المتخصصين بسباقات السرعة.