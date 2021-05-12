«الأرصاد» تستطلع هلال «دلما التاريخي» غداً



مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عن استطلاع هيئة الأرصاد الجوية غداً الخميس لهلال سباق دلما التاريخي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وينظمه النادي بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي. ومن المقرر أن تحدد هيئة الأرصاد موعد إقامة السباق بين 18 و22 من الشهر الجاري حسب مواءمة الأحوال الجوية. كما أعلن النادي عن مشاركة 102 محمل شراعي في السباق بعد إغلاق باب التسجيل يوم الأحد الماضي، واعتماد الأسماء التي تم تسجيلها وقدمت حسب الشروط الخاصة بالسباق. وعقد النادي الاجتماعي التنويري مع نواخذة المحامل قبل يومين، بحضور ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وسعيد المهيري مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، عبر تقنية الاتصال المرئي. وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالسباق والرد على أسئلة البحارة بشكل تفصيلي، وتم الاتفاق على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل دقيق، وأنه لا تهاون في تطبيقها على الإطلاق، وكذلك تم الاتفاق على كافة الأمور الفنية فيما يتعلق المواصفات الخاصة بكل محمل وحتمية خضوعه لفحص فني قبل انطلاق السباق وكذلك منع استبدال البحارة بأخرين غير مسجلين وتطبيق عقوبات على المخالفين لذلك. وأقر الاجتماع ضرورة تركيب جهاز تتبع في كل محمل والتأكيد على وجوده لتأمين سلامة البحارة، وكذلك الالتزام التام بخط سير السباق الذي يقدر بحوالي 125 كلم بداية من جزيرة دلما التاريخية مروراً بست جزر أخرى وصولاً لخط النهاية بمدينة المرفأ. وتم الاتفاق على احتساب نتائج المشاركين الذين يتنافسون على جوائز بقيمة 25 مليون درهم وثلاث سيارات حسب ترتيب المرور من بوابة العبور الأخيرة. وأبدى الحضور تعاوناً كبيرا في كافة الاشتراطات وتعاهد النواخذة على الالتزام التام بكل التفاصيل والتعليمات التي تصدرها اللجنة المنظمة من أجل خروج الحدث الكبير بشكل متميز مثلما حدث في النسخ الثلاث الماضية. من جهته وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى جميع المشاركين على روح التعاون التي تم إظهارها من أجل خروج السباق التاريخي بالصورة التي تليق به، مؤكداً أن هذه الروح ستكون المحفز الزول لمزيد من النجاح. ووجه التحية إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه للمهرجان، مؤكداً أن دعم واهتمام سموه هو السبب الرئيسي وراء كل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع، مشيراً إلي أن سموه دائم الحرص على متابعة كل كبيرة وصغيرة عن السباق والمهرجان وأخر تطورات الاستعدادات لانطلاقة السباق.