بيدرو: لن أنسى 18 شهراً قضيتها مع «الزعيم»

معتز الشامي (دبي)

أكد البرتغالي، بيدرو إيمانويل مدرب العين، انتهاء مهمته رسمياً مع «الزعيم»، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، ووجه الشكر إلى مجلس الإدارة، على إتاحة الفرصة بالنسبة له لقيادة نادٍ كبير وعريق، وشكر أيضاً الجهاز المعاون وجميع اللاعبين، الذين بذلوا قصارى جهدهم للمساهمة في تحسين الأداء.

وقال: «انقضت ثلاثة مواسم من دون تتويج العين بأي بطولة، وإذا كنت ترغب في التغيير، فأنت مطالب بإحداث الكثير، واليوم انتهت مهمتي، وأتمنى التوفيق للجميع، ولن أنسى الـ18 أشهر التي أمضيتها هنا، وأشكر جماهير العين وكنت أتمنى مشاهدتهم دائماً في المدرجات، غير أن ذلك لم يحدث في الموسم الحالي بسبب الإجراءات الاحترازية، وخلال فترة عملي منذ وصولي النادي في يناير 2020، كان هناك تحد كبير وفي الموسم الماضي سعينا لتحسين وضع «البنفسج»، وأنهينا الموسم المُلغى بسبب الجائحة في المركز الثاني، وبلغنا نهائي كأس رئيس الدولة.

وأضاف: الموسم الحالي صعب ليس على العين فحسب، بل على الجميع، واتفقنا منذ البداية على العمل بجد ومضاعفة الجهود، لإنهاء الموسم بصورة مختلفة عما انتهى عليه حالياً، ولكن هذا الأمر يحدث في كرة القدم.

وعلى الجانب الآخر، بدأت إدارة شركة الكرة بنادي العين في المفاضلة بين السير الذاتية لمدربين عدة، ووضعت قائمة مصغرة من 4 أسماء، أبرزهم الهولندي جيوفاني فان برونكهورست الذي قاد فينورد الهولندي لمدة 3 مواسم استثنائية، وتُوج مع الفريق بلقب الدوري عام 2017، بعد غياب 18 عاماً من التتويج، كما حصد كأس هولندا مرتين، بالإضافة إلى الروماني رازفان مدرب الهلال السعودي الأسبق وجهازه المعاون، والبرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق، ومدرب رابع من شرق أوروبا.